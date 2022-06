Cum vede Turcia solicitarea Rusiei de a-i fi ridicate sancțiunile UE aplicate exporturilor agricole

Turcia consideră "legitimă" cererea Rusiei de a fi ridicate sancţiunile aplicate exporturilor agricole ruseşti pentru a facilita exporturile ucrainene, a anunţat miercuri ministrul afacerilor externe turc Mevlut Cavusoglu, informează AFP şi Reuters.

"Dacă trebuie să deschidem piaţa internaţională pentru exporturile ucrainene, credem că ridicarea obstacolelor din calea exporturilor ruseşti este legitimă", a declarat Cavusoglu, care l-a primit la Ankara pe omologul său rus Serghei Lavrov, pentru a ajunge la un acord asupra exporturilor de cereale ucrainene prin Marea Neagră.

Cavusoglu a precizat că este vorba de exporturile de "cereale şi îngrăşăminte" ruseşti, care nu sunt vizate de sancţiunile occidentale la adresa Moscovei, dar care au fost de fapt împiedicate de suspendarea schimburilor bancare şi financiare.

La cererea Naţiunilor Unite, Turcia şi-a propus ajutorul pentru a escorta convoaiele maritime din porturile ucrainene, în pofida prezenţei de mine, dintre care sute au fost detectate în apropiere de coastele turce, în contextul invaziei ruse asupra Ucrainei.

Potrivit lui Cavusoglu, "planul ONU este rezonabil şi realizabil". "Ucraina şi Rusia ar trebui să-l accepte", a spus el.

Războiul în curs din 24 februarie, care blochează cea mai mare parte din exporturile din Ucraina prin Marea Neagră, a făcut să explodeze preţurile şi să planeze un risc mare de foamete în ţările care depind de aceste exporturi, în special ţări din Africa şi din Orientul Mijlociu.

Chiar înaintea războiului, Kievul exporta în fiecare lună 12% din grâul mondial, 15% din porumb şi 50% din uleiul de floarea soarelui. "În acest moment avem între 20 şi 25 de tone blocate. În această toamnă s-ar putea atinge între 70-75 de tone" blocate, a declarat luni preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

‼️#Russia guarantees that if #Kyiv demines the ports, #Moscow will not use this situation for military purposes - Russian Foreign Minister Lavrov. pic.twitter.com/mwRaTih3U0