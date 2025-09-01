Racheta Tayfun Block-4, arma care duce Turcia în clubul superputerilor militare

Turcia intenționează să demareze producția în masă a unei noi rachete hipersonice începând din 2026, potrivit companiei de apărare Roketsan.

Anunțul a fost făcut în timpul unui eveniment dedicat industriei de apărare desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute. Ministerul turc al Apărării nu a comentat încă informațiile.

Un nou pas în dezvoltarea capabilităților militare turce

Racheta Tayfun Block-4 este cea mai nouă versiune a unei familii de rachete balistice dezvoltate local și marchează un avans semnificativ în tehnologia militară turcă. Sistemul este capabil să mențină viteze hipersonice – de peste Mach 5 – pe întreaga durată a zborului.

Astfel, Turcia se alătură unui grup restrâns de țări care dezvoltă sau dețin rachete hipersonice, printre care se numără Statele Unite, Rusia, China și Iran.

Directorul general al Roketsan, Murat İkinci, a declarat că noua rachetă este concepută pentru a învinge sistemele moderne de apărare aeriană. Tayfun Block-4 are o greutate de peste șapte tone și este dotată cu un focos exploziv de tip fragmentare, destinat atacării infrastructurii strategice de la distanță mare.

Rază de acțiune necunoscută, dar estimările occidentale sugerează capabilități semnificative

Deși datele oficiale privind raza de acțiune a rachetei nu au fost făcute publice, site-ul american The War Zone a sugerat că dimensiunile rachetei indică faptul că aceasta ar putea intra în categoria rachetelor balistice cu rază medie, capabile să atingă între 1.000 și 3.000 de kilometri.

Versiuni anterioare ale Tayfun ar fi lovit ținte la o distanță de până la 560 de kilometri, potrivit unor declarații anterioare ale președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan.

Extinderea industriei de apărare

Dezvoltarea rachetei Tayfun face parte dintr-un efort mai amplu al Turciei de a-și consolida industria de apărare și de a-și reduce dependența de furnizori externi.

Compania Roketsan a testat recent și un sistem vertical de lansare pentru nave – denumit MIDLAS – care a fost instalat pe fregata TCG Istanbul. Acesta ar putea fi oferit și pe piața internațională, potrivit presei locale.

Exporturile din industria de apărare și aerospațială ale Turciei au crescut cu aproape 30% în 2024, atingând o valoare record de 7,2 miliarde de dolari.

Roketsan a confirmat că testele pentru versiunea avansată Tayfun Block-4 vor începe în curând. Între timp, versiunile existente ale rachetei se află deja în producție de serie și sunt livrate forțelor armate turce.

„Tayfun este deja în producție, dar va exista o întreagă familie de rachete, adaptate în funcție de tipul de misiune și configurarea focoaselor”, a declarat Murat İkinci.

