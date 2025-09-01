Racheta Tayfun Block-4, arma care duce Turcia în clubul superputerilor militare

Autor: Veronica Andrei
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 20:28
154 citiri
Racheta Tayfun Block-4, arma care duce Turcia în clubul superputerilor militare
Racheta Tayfun Block-4/ FOTO:X@TurkishCentury

Turcia intenționează să demareze producția în masă a unei noi rachete hipersonice începând din 2026, potrivit companiei de apărare Roketsan.

Anunțul a fost făcut în timpul unui eveniment dedicat industriei de apărare desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute. Ministerul turc al Apărării nu a comentat încă informațiile.

Un nou pas în dezvoltarea capabilităților militare turce

Racheta Tayfun Block-4 este cea mai nouă versiune a unei familii de rachete balistice dezvoltate local și marchează un avans semnificativ în tehnologia militară turcă. Sistemul este capabil să mențină viteze hipersonice – de peste Mach 5 – pe întreaga durată a zborului.

Astfel, Turcia se alătură unui grup restrâns de țări care dezvoltă sau dețin rachete hipersonice, printre care se numără Statele Unite, Rusia, China și Iran.

Directorul general al Roketsan, Murat İkinci, a declarat că noua rachetă este concepută pentru a învinge sistemele moderne de apărare aeriană. Tayfun Block-4 are o greutate de peste șapte tone și este dotată cu un focos exploziv de tip fragmentare, destinat atacării infrastructurii strategice de la distanță mare.

Rază de acțiune necunoscută, dar estimările occidentale sugerează capabilități semnificative

Deși datele oficiale privind raza de acțiune a rachetei nu au fost făcute publice, site-ul american The War Zone a sugerat că dimensiunile rachetei indică faptul că aceasta ar putea intra în categoria rachetelor balistice cu rază medie, capabile să atingă între 1.000 și 3.000 de kilometri.

Versiuni anterioare ale Tayfun ar fi lovit ținte la o distanță de până la 560 de kilometri, potrivit unor declarații anterioare ale președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan.

Extinderea industriei de apărare

Dezvoltarea rachetei Tayfun face parte dintr-un efort mai amplu al Turciei de a-și consolida industria de apărare și de a-și reduce dependența de furnizori externi.

Compania Roketsan a testat recent și un sistem vertical de lansare pentru nave – denumit MIDLAS – care a fost instalat pe fregata TCG Istanbul. Acesta ar putea fi oferit și pe piața internațională, potrivit presei locale.

Exporturile din industria de apărare și aerospațială ale Turciei au crescut cu aproape 30% în 2024, atingând o valoare record de 7,2 miliarde de dolari.

Roketsan a confirmat că testele pentru versiunea avansată Tayfun Block-4 vor începe în curând. Între timp, versiunile existente ale rachetei se află deja în producție de serie și sunt livrate forțelor armate turce.

„Tayfun este deja în producție, dar va exista o întreagă familie de rachete, adaptate în funcție de tipul de misiune și configurarea focoaselor”, a declarat Murat İkinci.

Lovitură dură pentru Netanyahu. Turcia și-a închis porturile și spațiul aerian pentru navele și avioanele israeliene
Lovitură dură pentru Netanyahu. Turcia și-a închis porturile și spațiul aerian pentru navele și avioanele israeliene
Un înalt diplomat turc a declarat vineri, 29 august, că Ankara și-a închis porturile și spațiul aerian pentru navele și avioanele israeliene, o sursă diplomatică declarând pentru AFP că...
Bărbat arestat după ce ar fi plănuit asasinatul fostului Papă Francisc. Suspectul are legături cu ISIS
Bărbat arestat după ce ar fi plănuit asasinatul fostului Papă Francisc. Suspectul are legături cu ISIS
Un bărbat care aparține filialei din Turcia a organizației teroriste Statul Islamic (ISIS) a fost arestat sub suspiciunea de participare la un plan de asasinare a fostului Papă Francisc în...
#Turcia, #productie, #racheta hipersonica , #Turcia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un cuplu celebru din Romania e istorie: au anulat nunta si s-au despartit, la un an si jumatate de cand se logodisera
ObservatorNews.ro
Iancu Guda, despre cum este distribuita avutia medie in Romania: 77% in imobiliare si masina, 12% in depozite
Adevarul.ro
O cunoscuta agentie de turism din Romania a fost vanduta unui touroperator maghiar
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Sute de mii de români sunt pe punctul să-și piardă asigurarea de sănătate, de la 1 septembrie
  2. Racheta Tayfun Block-4, arma care duce Turcia în clubul superputerilor militare
  3. "România este un atu esenţial pentru securitatea Europei". Ursula von der Leyen a postat pe X imagini din timpul vizitei în țara noastră. Mesajul pentru Nicușor Dan VIDEO
  4. Capsula timpului a Prințesei Diana a fost deschisă după trei decenii. Ce s-a găsit înăuntru FOTO
  5. Primăria a retras autorizația pentru mitingul împotriva imigranților, inițiat de organizația Noua Dreaptă. "Capitala nu va fi locul de joacă al extremiștilor" VIDEO
  6. Panourile solare, „frecate” cu ceapă roșie. De ce au făcut asta oamenii de știință și ce au constatat?
  7. Sunt 43 de noi membri în serviciul diplomatic al UE, dar niciun român. "Dacă am avea un ministru de Externe, acesta și-ar anunța demisia de onoare", susține fostul premier Ponta
  8. Combinarea Inteligenței Artificiale cu armele nucleare este inevitabilă. Experții în armament avertizează asupra pericolului
  9. Grindeanu nu este de acord cu mitingul anunțat de Asociația Noua Dreaptă și S.O.S. România. "PMB ar trebui să-și revizuiască această decizie"
  10. Protest ciudat în Educație: Profesorii le vor spune elevilor doar titlul lecției, fără alte informații. Recomandările aberante ale sindicaliștilor DOCUMENT

Ultimele emisiuni

Acum 39 minute

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 121 - Muncitor nepalez bătut de un...