Turcia a ratificat în unanimitate aderarea Finlandei la NATO la câteva zile după un vot similar în Ungaria

Parlamentul turc a ratificat în unanimitate joi seară aderarea Finlandei la NATO, care era blocată din mai anul trecut, la câteva zile după un vot similar al deputaţilor ungari, informează vineri AFP.

Candidatura finlandeză, aprobată acum de toate cele 30 de state membre ale NATO, a fost ratificată cu voturile celor 276 de deputaţi, potrivit operaţiunilor de vot transmise în direct la televiziune.

Ankara continuă să blocheze candidatura Suediei, depusă concomitent cu Finlanda anul trecut, ca reacţie la invazia rusă în Ucraina.

Finlanda, nevoită să respecte neutralitatea impusă de Moscova după războiul cu Uniunea Sovietică în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, împarte cea mai lungă graniţă europeană cu Rusia (1.340 kilometri) după Ucraina.

BREAKING:

The Turkish Parliament just voted to approve Finland’s NATO membership application.

276 MPs voted for it, 0 were against.

All 30 NATO member states have now approved it. Finland is certain to join.

NATO expansion just became a fact.

🇹🇷🇫🇮 pic.twitter.com/qOEvjbLpTj