UNICEF se teme că mii de copii ar fi putut muri în cutremurele din Turcia şi Siria. Sinistrații suferă de foame și frig

UNICEF a declarat marţi, 7 februarie, că cele două seisme violente care au zguduit luni sudul Turciei şi nordul Siriei, urmate de sute de replici care au condus la prăbuşirea a numeroase clădiri, s-ar fi putut solda cu moartea a mii de copii în cele două ţări.

"Cutremurele care au lovit sudul Turciei şi nordul Siriei ieri dimineaţă (luni) ar fi putut ucide mii de copii", a declarat purtătorul de cuvânt al UNICEF, James Elder, în cadrul unei conferinţe de presă la Geneva, adăugând însă că organizaţia nu a putut stabili un anumit număr de decese în rândul copiilor.

Până în acest moment, cel mai mare număr de victime s-a înregistrat în Turcia (peste 3.400 de morţi şi 21.000 de răniţi), însă vulnerabilitatea crescută a populaţiei afectate din Siria - ca urmare a celor 12 ani de război civil - îngrijorează în special UNICEF. „Există deja o situaţie de urgenţă în nord-vestul Siriei. Comunităţile de acolo sunt afectate de un focar de holeră şi populaţia se confruntă cu ploi abundente şi zăpadă. În acest context, şi după un deceniu de conflict, acest cutremur este imposibil de suportat”, a mai spus James Elder. Din acest motiv, agenţia îşi va concentra primele eforturi pe furnizarea de apă potabilă şi servicii de canalizare comunităţilor afectate din Siria, ceea ce va ajuta la prevenirea apariţiei bolilor. Totodată, UNICEF va acţiona imediat pentru a identifica copiii care sunt singuri pentru a-i reuni cu familiile lor sau pentru a le asigura protecţie.

Ads

UNICEF va acţiona imediat pentru a identifica copiii care sunt singuri pentru a-i reuni cu familiile lor sau pentru a le asigura protecţie.

Adana a ajuns un oraș al oamenilor fără adăpost după devastatorul cutremur de luni. Oamenii ale căror case s-au prăbușit au rămas în stradă fără pantofi și haine groase, în condițiile în care meteorologii anunță că temperaturile vor scădea până la limita înghețului în aceste zile. Marți dimineață, salvatorii se luptă cu ploile abundente și zăpada într-o cursă contracronometru pentru a găsi supraviețuitorii cutremurului care a lovit ieri sud-estul Turciei, scrie BBC. Salvatorii au intervenit toată noaptea cu utilaje mari și au luminat clădirile prăbușite și mormanele de plăci uriașe de beton. Din când în când se auzeau strigăte de bucurie la găsirea unui supraviețuitor. Adana este plină de persoane rămase fără adăpost, unii și-au pierdut casele, iar alții se tem de replici ale cutremurului. Unii au rămas fără pantofi, paltoane și încărcătoare de telefon. Copiii flămânzi, în picioarele goale, se încălzesc lângă foc, în timp ce părinții încearcă să-și păstreze cumpătul sub șocul tragediei.

Ads

Stare de urgență în 10 regiuni din Turcia

Un jurnalist din Istanbul a povestit pentru BBC că oamenii aflați sub clădirile prăbușite după cutremurele devastatoare care au lovit Turcia trimit mesaje vocale, clipuri video și locația lor jurnaliștilor și apropiaților, cerând ajutor. „Oamenii sunt încă sub clădirile prăbușite, au nevoie de ajutor”, a spus Ibrahim Haskologlu. Originar din Malatya, o zonă puternic afectată de cutremurele de ieri, Haskologlu a adăugat că vrea să plece acasă cât mai curând pentru a ajuta acolo unde este nevoie. Oamenii îi trimit lui și altor jurnalişti videoclipuri, mesaje vocale și locațiile live de sub dărâmături. „Ei ne spun unde sunt și nu putem face nimic”, spune Haskologlu, adăugând că Turcia are nevoie de tot ajutorul internațional care i se oferă.

Ads

Peste 5.000 de oameni au murit, în Turcia și Siria, în urma celor două cutremure devastatoare produse luni, la distanță de 9 ore unul de altul, în regiuni relativ apropiate. Temperaturile extrem de scăzute, zăpada și ploaia au împiedicat eforturile de căutare a supraviețuitorilor în timpul nopții în Turcia, în timp ce cei aflați sub dărâmături strigă după ajutor. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că numărul victimelor ar putea depăși 20.000, scrie The Guardian. Încă un cutremur cu magnitudinea 5,7 a lovit marți estul Turciei.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marți stare de urgență în zonele afectate de cele două cutremure devastatoare de luni, potrivit Reuters. Starea de urgenţă va fi în vigoare trei luni şi este impusă în 10 provincii. Erdogan a declarat marți drept zonă de dezastru cele 10 provincii afectate de cutremurele devastatoare din sudul Turciei, impunând starea de urgență în regiune timp de trei luni.

„Am decis să declarăm stare de urgenţă pentru a permite desfăşurarea rapidă a operaţiunilor de intervenţie”, a declarat şeful statului, precizând că această măsură este valabilă timp de trei luni. Într-un discurs, președintele turc a spus că 70 de țări au oferit ajutor în operațiunile de căutare și salvare și că Turcia intenționează să deschidă hoteluri în centrul turistic Antalya, la vest, pentru a găzdui temporar persoanele afectate de cutremur. Potrivit acestuia, numărul morților în Turcia a crescut la 3.549.

Ads

În Siria situația este și mai gravă

Până la 23 de milioane de oameni ar putea fi afectați de cutremurele masive care au ucis peste 5.000 de oameni în Turcia și Siria, a avertizat marți Organizația Mondială a Sănătății. „Acum este o cursă contra cronometru”, a declarat șeful OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Mobilizăm materiale de urgență și am activat rețeaua OMS de echipe medicale de urgență pentru a oferi îngrijiri medicale esențiale celor răniți și celor mai vulnerabili”.

În același timp, responsabilul OMS pentru situații de urgență, Adelheid Marschang, atrage atenția că în Siria situația este deosebit de gravă. Agențiile pentru dezastre au spus că sunt câteva mii de clădiri care au fost aplatizate în orașe dintr-o vastă regiune de graniță între Turcia și Siria într-o zonă deja afectată de război. Aici a fost recent un focar de holeră.

Alep printre zonele cele mai grav afectate din Siria

Orașul Alep din Siria, distrus de război, se numără printre zonele care au suportat greul unui cutremur mortal, care a devastat și părți din sudul Turciei. Peste 1.400 de persoane au fost raportate până acum morți în nordul Siriei în urma cutremurului. Echipele de salvare au spus că multe clădiri au fost avariate sau distruse și că oamenii au fost prinși sub dărâmături. Regiunea găzduiește milioane de refugiați strămuți de războiul civil. Controlul nordului Siriei este împărțit între guvern, forțele conduse de kurzi și alte grupuri rebele și din această cauză ajutorul internațional va ajunge greu și nu la toți sinistrații.

Ads