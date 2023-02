Un castel vechi de peste 2.000 de ani s-a prăbușit după cutremurul din Turcia VIDEO

Un seism de magnitudinea 7,8 a avut loc luni în Turcia, la ora locală 4.17 (3.17 ora României), la o adâncime de aproximativ 17,9 kilometri, al cărui epicentru a fost localizat în districtul Pazarcık, în apropiere de Gaziantep, în provincia Kahramanmaras (sud-est).

Acesta este unul dintre cele mai puternice cutremure din ultimii 100 de ani în Turcia, iar replici au avut loc în regiune, surpând case și drumuri şi scoţând oameni în stradă.

De asemenea, conform ultimelor informații, se pare că numărul morților a depășit cifra de 1.000 de persoane, în timp ce numărul răniților e de peste 5.000.

Printre construcțiile afectate se află și Castelul Gaziantep, construit în urmă cu mai mult de 2.000 de ani.

The Gaziantep Castle, which was built more than 2,200 years ago, collapsed during the earthquake.