Cutremurul produs luni, 6 februarie, în Turcia și Siria, a făcut până acum aproape 30.000 de morți, însă există și cazuri de supraviețuitori care au fost scoși de sub dărămături după mai multe zile.

Este și cazul unui adolescent de 17 ani din Turcia, care a rezistat aproape patru zile (94 de ore) în condiții inumane.

Povestea sa e una impresionantă, în condițiile în care tânărul a recunoscut că a fost nevoit să-și bea propria urină pentru a se hidrata și a mâncat din florile familiei care erau prin preajma sa.

