Violențe la Istanbul. Poliția a tras cu gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene la un miting de susținere a primarului arestat de Erdogan VIDEO

Poliția turcă a folosit gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene la un miting convocat în fața primăriei de către Partidul Republican al Poporului (CHP) al primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, relatează AFP.

Mii de oameni s-au adunat pentru a manifesta împotriva arestării lui Ekrem Imamoglu, principalul rival politic al președintelui Recep Tayyip Erdogan. Nu au fost semnalați imediat răniți.

Polițiștii au vrut astfel să blocheze un grup de tineri manifestanți care încercau să se îndrepte spre Piața Taksim, care a fost complet baricadată.

🇹🇷Turkish riot police fired rubber bullets and tear gas as demonstrators protested near Istanbul City Hall over the arrest of Mayor Ekrem Imamoglu. pic.twitter.com/sOBQZDKUa5