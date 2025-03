Violențe la protestele în stradă după arestarea primarului Istanbulului, rivalul lui Erdogan. Manifestații cu peste 300.000 de oameni în mai multe orașe VIDEO

Incidente au izbucnit vineri seara, 21 martie, în orașele turce Istanbul și Izmir (vest) între manifestanți și polițiști în cursul mitingurilor convocate de opoziție în sprijinul primarului Istanbulului arestat miercuri, au informat corespondenți ai AFP și media turce.

La Istanbul, poliția a folosit gloanțe de cauciuc, iar în Izmir, al treilea oraș al țării, forțele de ordine au recurs la tunuri cu apă, potrivit imaginilor difuzate de televiziuni locale.

Turkey: Opposition says 300.000 people on the streets now in support of Istanbul's mayor, Ekrem Imamoglu Protests today in other 45 cities. pic.twitter.com/LkMUwAzpRG

Liderul principalului partid al opoziției turce, Partidul Republican al Poporului (CHP), Ozgur Ozel, a declarat că 300.000 de manifestanți s-au adunat vineri seara la Istanbul în sprijinul primarului orașului Ekrem Imamoglu, arestat miercuri pentru 'corupție' și 'terorism'.

BREAKING:

Mass-protests in dozens of cities in Turkey tonight in support of the Istanbul mayor and main opposition leader Ekrem Imamoğlu.

This video is from Hatay, right on the border with Syria.

Ads

🇹🇷 pic.twitter.com/kxq38t99n1