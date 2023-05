Votul pentru alegerile prezidențiale s-a încheiat în Turcia. Turcii au avut de ales între Erdogan și Kilicdaroglu

Secţiile de votare s-au închis în Turcia, votarea a încetat, iar numărarea voturilor a început, în turul doi al alegerilor prezidenţiale, în care reprezentantul opoziţiei Kemal Kilicdaroglu îl înfruntă pe preşedintele în exerciţiu Recep Tayyip Erdogan.

Peste 64.1 milioane de persoane au fost înregistrate la vot, iar peste 1.92 milioane de persoane au votat în străinătate.

În total, 191.885 de urne au fost folosite în întreaga ţară.

Turcii şi-au ales noul preşedinte, între Recep Tayyip Erdoğan, candidat la un nou mandat, şi reprezentantul opoziţiei Kemal Kılıçdaroğlu.

Ei au votat în străinătate până miercuri.

Turul întâi al scrutinului prezidenţial a avut loc în urmă cu două săptămâni, la 15 mai, în paralel cu alegeri parlamentare.

Alianţa poporului a lui Erdogan a obţinut o majoritate în Parlament, după o înfruntare cu Alianţa Nţaiunii, din care fac parte şase partide de opoziţie.

