După ce i-au convins pe turiștii din România, bulgarii au găsit o metodă să-i atragă și pe cei din Republica Moldova

Autor: Mihai Diac
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 00:02
Avion de pasageri - FOTO Pixabay

O firmă din Bulgaria anunță că a încheiat cu succes sezonul inaugural al zborului charter direct care leagă orașul Chișinău, capitala Republicii Moldova, de Varna, principalul oraș al Bulgariei la Marea Neagră.

Această cursă aeriană directă fusese lansată în luna mai 2025, informează agenția bulgară Novinite.

"Zborul direct Chișinău-Varna aduce un boom turistic și legături regionale mai puternice", menționează sursa citată. Această conexiune aeriană directă "a îmbunătățit semnificativ accesibilitatea" litoralului bulgăresc, aducând acestei regiuni beneficii sociale și economice, nu doar ca zonă turistică, ci și pentru contacte de afaceri.

Charterul a operat o zi pe săptămână, în fiecare sâmbătă, pe parcursul lunilor de vară. El a fost gândit pentru a atrage călători nu doar din Republica Moldova, ci și din Ucraina, ca o modalitate rapidă și rentabilă de a ajunge pe coasta Bulgariei fără inconvenientele transferurilor, servind totodată ca o rută alternativă către zona Schengen (în locul celor directe prin România). În plus, acest zbor le-a oferit ucrainenilor o altă opțiune de călătorie sigură pentru a-și vizita rudele și a se bucura de vacanțe la mare, în ciuda războiului din Ucraina.

La succesul acestei inițiative au contribuit și prețurile accesibile ale biletelor, care au pornit de la 139 de euro - dus.

