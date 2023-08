Localnicii dintr-un oraș austriac au organizat o manifestație împotriva turismului de masă.

Hallstatt, care face parte din Patrimoniul Mondial, are puţin peste 700 de locuitori - dar ajunge să primească până la 10.000 de vizitatori pe zi în timpul sezonului de vârf, relatează BBC.

Locuitorii solicită limitarea numărului de turişti pe zi şi interzicerea circulaţiei autobuzelor turistice după ora locală 17.00.

Deşi turismul a fost benefic pentru economia Hallstatt-ului, localnici se plâng că numărul vizitatorilor este mult prea mare.

Hallstatt, cu casele sale vechi şi pitoreşti pe malul unui lac alpin limpede, înconjurat de munţi stâncoşi, a devenit un punct de atracţie al turismului în ultimii ani.

În 2006, a apărut într-o dramă romantică sud-coreeană - ceea ce i-a sporit popularitatea în Asia -, iar o replică a oraşului a fost construită în China şase ani mai târziu.

Mulţi vizitatori vin în căutarea selfie-ului perfect, având ca fundal lacul, turla subţire a bisericii de culoare gri deschis şi peisajul montan uimitor.

