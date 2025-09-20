Ce sunt "aparthotelurile". Un nou trend în turism are din ce în ce mai mare succes și în București: "Un model de cazare al viitorului"

Bucureștiul atrage din ce în ce mai mulți turiști români și străini, iar Capitala începe să se contureze ca o destinație urbană tot mai puternică în regiune. Odată cu creșterea numărului de vizitatori, se accentuează și nevoia de cazare flexibilă, motiv pentru care aparthotelurile devin una dintre cele mai căutate opțiuni.

Statisticile oficiale arată că, doar în ultimul an, numărul unităților de tip aparthotel și apartamente în regim hotelier a crescut cu peste 120%. Turiștii aleg acest model pentru spațiul generos, autonomia și confortul pe care îl oferă, fie că vin în interes de afaceri, pentru city break sau pentru turism medical, potrivit datelor centralizate de Central Suites, unul dintre cele mai mari aparthoteluri din Capitală.

„Turismul din România – și în special piața aparthotelurilor – se află pe un trend ascendent, iar Bucureștiul rămâne principalul pol de atracție, fiind orașul cu cea mai mare dinamică economică și socială din țară. În același timp, economia locală generează un flux constant de profesioniști străini care au nevoie de cazare pe termen scurt și mediu. În acest context, modelul aparthotel devine din ce în ce mai competitiv pentru că răspunde perfect cerințelor actuale: libertate, confort și flexibilitate.

Vedem aparthotelurile ca pe un model de cazare al viitorului. Datele oficiale arată că numai în ultimul an numărul de apartamente pentru închiriere în regim hotelier a crescut cu peste 122%. În următorii ani, acest segment va cunoaște o dezvoltare accelerată, iar noi ne propunem să fim printre pionierii care setează standardele de calitate. Privim acest segment ca pe o oportunitate pe termen lung și ne propunem să continuăm să deschidem noi unități în zone cheie ale orașului pentru a aduce acest concept cât mai aproape de nevoile diferitelor tipuri de clienți”, declară Raluca Stancu, Manager General Central Suites.

În contextul în care turismul în România evoluează de la an la an, iar turiștii străini, dar și cei din România aleg tot mai des să se cazeze în aparthoteluri, în Capitală se deschid tot mai multe astfel de unități de cazare.

Recent, după o investiție de 3 milioane de euro, a fost deschis aparthotelul Central Suites. Acesta se află într-o clădire nouă, cu 5 etaje, cu 25 de apartamente și studio-uri la închiriere, dotate cu toate utilitățile și spațiul unui apartament de locuit.

Cei care stau într-un aparthotel sunt turiști care călătoresc în scop de business pentru câteva zile sau mai multe săptămâni în Capitală, expați aflați în călătorii profesionale, dar și cupluri sau familii care vizitează Bucureștiul pentru city break sau turism medical. Cei mai mulți turiști provin din România (Constanța, Cluj, Timișoara, Galați), dar și din străinătate – în special din Spania, Grecia, Marea Britanie și Israel, arată analiza Central Suites, care estimează un grad de ocupare de până la 90% anul acesta.

Aparthotelul – mai mult decât cazare, un stil de viață preferat de tot mai mulți turiști

Un aparthotel (engleză „apartment hotel”) este o experiență care îmbină libertatea unui apartament privat cu răsfățul și siguranța serviciilor hoteliere. Aparthotelurile funcționează în regim hotelier, sunt supuse normelor de clasificare turistică, pot avea recepție, curățenie regulată, securitate și, uneori, chiar restaurant și/sau sală de fitness. Aceste avantaje reprezintă credibilitate în plus, esențială pentru turiștii străini sau familiile cu copii.

Spre deosebire de un hotel clasic, aici există un spațiu real – o bucătărie complet utilată, un living confortabil, uneori chiar mai multe dormitoare, ideale pentru familii, pentru cei care lucrează de la distanță sau pentru profesioniști în deplasare. Turiștii au intimitate, pot găti ceva simplu dimineața sau pot lucra într-un spațiu relaxat, fără nevoia de room service și fără a fi afectați de programul rigid al hotelului.

În era nomazilor digitali, a freelancerilor și a expaților, aparthotelul răspunde perfect nevoilor actuale: un spațiu personal, flexibil, complet echipat, dar fără grija administrativă a unei chirii clasice.

“Observăm că tot mai mulți turiști aleg să stea mai mult timp în București – nu doar cei aflați în delegații sau cu proiecte de business, ci și cei veniți pur și simplu să viziteze orașul, inclusiv cei cu copii. Indiferent cât stau la destinație, turiștii preferă mai mult spațiu și autonomie și, astfel, aleg să se cazeze într-un aparthotel. Mulți manageri, consultanți și angajați în delegații prelungite aleg aparthoteluri pentru că le oferă ritm și rutină, dar și confort și control. E acel sentiment subtil, dar important, că nu ești doar un turist. Că nu ești doar „cazat undeva”. Că ești într-un loc care te primește, te înțelege și te lasă să trăiești după propriile reguli, chiar și pentru câteva zile.

În România, acest segment este încă în plină dezvoltare – iar potențialul este uriaș. Pe măsură ce tot mai mulți oameni călătoresc în scop profesional, aleg să muncească remote sau se mută temporar între orașe, cererea pentru aparthoteluri crește constant. Este o piață tânără, cu spațiu de expansiune, în care calitatea, flexibilitatea și experiența contează mai mult decât luxul opulent. De aceea, credem că aparthotelul nu este doar un trend trecător, ci o schimbare de paradigmă. E răspunsul modern la nevoile oamenilor moderni – și un model de business care, în România, abia începe să-și arate adevăratul potențial”, explică Raluca Stancu, Manager General Central Suites.

Reprezentanții aparthotelului își propun ca, în viitor, să atragă mai multe colaborări din zona de business – fie sportivi care călătoresc pentru competiții la centrele sportive din apropiere, fie profesioniști trimiși în delegații de companii naționale și internaționale.

O piață în plină ascensiune

Conform datelor INS, disponibile public, în 2018 existau doar 20 de aparthoteluri în România. Astăzi, segmentul este într-o expansiune rapidă, pe fondul cererii pentru unități de cazare mai spațioase și mai flexibile.

Mai exact, conform datelor INS disponibile în acest moment despre unitățile turistice din România, la 31 iulie 2024 existau 13.538 de structuri de primire turistică, cu 449.928 de locuri, în total în țară, numărul lor fiind în creștere față de 2023.

Aparthotelurile sunt încadrate oficial la categoria apartamente și camere de închiriat, existând 4.411 astfel de structuri, cu 76.878 de locuri, în creștere cu 122% fiecare față de 2023.

Totodată, a crescut numărul turiștilor străini care ajung în România. Potrivit INS, în 2024, România a atras aproape 2,2 milioane de turiști străini, cu 13,5% mai mulți decât în 2023. Numărul total de sosiri în structurile de primire turistică a atins 14,2 milioane, iar înnoptările au ajuns la 30,1 milioane. În total, turiștii străini au cheltuit 6,588 miliarde de lei.

