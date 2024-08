Realitățile dure ale turismului românesc. Cum stăm față de Ungaria și Bulgaria: „Abia acum au aflat și occidentalii că avem peisaje idilice”

România a înregistrat o creștere simțitoate în atragerea turiștilor străini în 2024, numărul de vizitatori internaționali fiind cu 12,4% mai mare în prima jumătate a anului față de aceeași perioadă din 2023. Cu toate acestea, ambițiile din prezent și pe termen lung ale țării noastre în acest sens nu suportă comparație cu vecinii bulgari sau maghiari.

În timp ce noi așteptăm aproximativ 4,6 milioane de turiști străini până în 2035, Bulgaria va primi doar în 2024 circa 13 milioane, iar Ungaria este peste ambele țări aproape la un loc.

Într-o discuție cu Traian Bădulescu, consultant în turism şi purtător de cuvânt al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Ziare.com a încercat să identifice unde rămâne țara noastră în urmă față de vecini, cu precădere în contextul în care potențialul de atragere pare să se ridice la nivelul Bulgariei sau Ungariei sau chiar să îl depășească pe alocuri.

Ungaria și Bulgaria, țări cu probleme economice mai mari ca România, dar cu un potential turistic mult peste al nostru

În 2024, România a reușit să mențină o creștere economică de aproximativ 3,5%, măcar și comparativ cu Bulgaria și Ungaria, care au văzut creșteri sub 2%. Totodată, țara noastră a avut de o inflație moderată față de cei doi vecini, în jurul valorii de 7-8%, în timp ce Bulgaria și Ungaria au avut inflații de două cifre, în special Ungaria, care a atins aproximativ 15%.

Cu toate acestea, în 2023, Ungaria a atras aproximativ 16 milioane de turiști, dintre care 7,1 milioane au fost turiști străini, marcând o creștere de 18% față de anul precedent. Străinii au petrecut în total 41 de milioane de nopți în unitățile de cazare din țară, iar pentru 2024, se estimează că numărul de turiști și nopțile petrecute în Ungaria vor continua să crească, cu așteptări de aproximativ 43 de milioane de nopți de cazare, indicând un potențial nou record pentru sectorul turistic al țării.

În comparație, Bulgaria a înregistrat aproximativ 14,55 milioane de nopți petrecute de turiști străini în 2023, o creștere față de 2022, dar încă ușor sub nivelul din 2019. În total, Bulgaria a înregistrat 26,86 milioane de nopți de cazare, inclusiv turiștii locali. Rumen Draganov, directorul Institutului pentru Analize şi Evaluări în Turism (IAAT), a declarat în august 2024 că Bulgaria se îndreaptă spre un sezon turistic solid. Numărul turiştilor străini ar putea depăşi anul acesta 13 milioane, în creștere cu 7% faţă de nivelul de 12,5 milioane de vizitatori străini din 2019, citează Forbes.

Deşi în primele trei luni din 2024 s-a înregistrat o creştere între 25 şi 30% a numărului vizitatorilor străini, a existat un declin de aproape 4% în iunie faţă de perioada similară din 2019, în special din cauza deficienţelor ofertelor de turism la malul mării, pe segmentul de digitalizare şi marketing.

Rumen Draganov a criticat hotelurile de la malul mării pentru deficienţele în domeniul digitalizării, inclusiv optimizarea slabă pe segmentul motoarelor de căutare şi strategiile inadecvate de marketing. Pentru rezolvarea problemelor, oficialul bulgar a cerut noi servicii de promovare, îmbunătăţirea prezenţei în social media, a site-urilor hotelurilor şi a comunicării cu clienţii.

România, pe de altă parte, a înregistrat o creștere mult sub vecinii de la sud și vest, noi așteptând aproximativ 4,6 milioane de turiști străini până în 2035, conform unor previziuni strategice pe termen lung citate de Eurostat.

Cum se poate explica decalajul masiv între numărul de turiști străini la noi față de vecini

Spre deosebire de unii dintre vecinii săi din fostul bloc sovietic – în special Republica Cehă, Polonia și Ungaria – România nu și-a găsit încă locul ca actor principal pe scena turismului internațional, scria publicația americană Travel Weekly, citată de Rador Radio România. Turismul românesc poartă mai degrabă amprenta sezonalității: fluxul de turiști rezidenți și nerezidenți este orientat spre stațiunile de munte în sezonul de iarnă, iar în timpul verii spre stațiunile de pe litoralul Mării Negre.

Infrastructura turistică a României este mai puțin dezvoltată, având un număr redus de zboruri directe și conexiuni internaționale, ceea ce face accesul mai dificil pentru turiștii din piețele de mare potențial precum Germania, Franța sau SUA. De asemenea, România nu beneficiază de o promovare internațională la fel de intensă și coordonată ca Ungaria sau Bulgaria, care au reușit să își contureze o imagine turistică mai puternică la nivel global.

Problema pare să rezide și în faptul că turiștii străini petrec prea puțin timp în destinațiile din România (circa 2 nopți/sejur) ceea ce indică un turism de weekend, fără cheltuieli importante. Tot mai mulți rezidenți din România preferă destinațiile turistice din străinătate (vara în Grecia, Turcia, Bulgaria și alte destinații; iarna în Elveția, Austria, Bulgaria ș.a.) pentru a beneficia de servicii turistice de calitate, diversificate, atractive față de cele oferite de agențiile de turism și turoperatorii interni. Chiar dacă agenții economici din industria turismului au avut la dispoziție scheme de ajutor de minimis, așa-numitul „turism de incoming” care se referă la atragerea de turiști nerezidenți (din străinătate) în țară rămâne problematic.

Potrivit lui Traian Bădulescu, consultant în turism şi purtător de cuvânt al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), „Bulgaria era oricum economic sub noi și chiar am atins și Grecia. Grecia în schimb este o destinație exclusiv turistică prin climă, insule și așa mai departe, însă ne putem compara odată cu Ungaria și cu Bulgaria care ne depășesc demult, dar și cu Polonia care nu performează foarte mult. Deși mi-aș dori să trăim mai mult din turism, Ungaria și Bulgaria depind și mult mai mult de turism, în timp ce noi și polonezii avem și alte industrii dezvoltate, știm bine.

Ar fi bine să ne dezvoltăm și turismul, pentru că ar contribui mult și la PIB, și la imagine, nu suntem competitivi pe partea de turism de masă. Când vine vorba despre litoral sau munte, Bulgaria ne-a întrecut în ambele direcții, având și un litoral mai mare și o climă mai blândă, fiind un pic mai la sud. Un exemplu de necrezut însă este Ungaria, care a ajuns și în top 20 mondial la un moment dat spre finalul anilor '90, o țară fără mare sau munte, dar care s-a promovat foarte bine, cu Budapesta, lacul Balaton, către piețele țintă.”

După cum a explicat consultantul în turism, ungurii și-au promovat Budapesta, „care într-adevăr este un oraș-bijuterie. Vrem, nu vrem, este peste București pentru că este fostă capitală imperială, alături de Viena, și este unul dintre orașele etalon ale Europei Centrale și de Est. Nu se compară neapărat cu Parisul, dar de la Viena mai spre est este cel mai frumos și spectaculos oraș.” Deși noi am avea poate potențial și mai mare, ei își promovează bine și turismul de sănătate - inclusiv Budapesta este declarată stațiune, au băile vechi, imperiale și se promovează mult pe partea de spa, wellness și turism balneoclimateric. Au și direcția asta și primesc mulți turiști, deși noi avem mai multe stațiuni, doar că în Ungaria este mai bine organizat, pe când noi am început să creștem abia în ultimii 10-15 ani mai mult. Au mers și pe gastronomie, dar nu s-au disipat ca noi în zeci de direcții, a explicat Bădulescu.

„După cum îmi spuneau și colegi din domeniul agențiilor, nici statul nu s-a implicat, dar nici nu au existat multe parteneriate public-private pe produse turistice puternice pe care să le promovăm. Delta Dunării e unică, dar nu putem să aducem acolo milioane de turiști”, a mai explicat expertul.

Promovarea României e clasică. S-au mai schimbat un pic lucrurile, dar apar mereu aceleași imagini clasice: Castelul Peleș, Castelul Bran, Delta Dunării. Problema e una de infrastructură și capacitate

Un avantaj al României este că românii circulă foarte mult și în interiorul țării, o arată și statisticile. An de an undeva 4 milioane de turiști români circulă în alte țări, dar în România circulă 8-9 milioane pe an. Astfel, România asigură un grad de ocupare în propria țară, pe când bulgarii circulă mult mai puțin în interiorul granițelor.

În schimb, ambele țări au mult mai mulți turiști străini. Noi stăm bine la capitolul turism rural, ecologic, cultural, dar aici, din păcate, nu putem primi mulți turiști, pentru că e un număr limitat de locuri în pensiuni. Stăm bine și la capitolul circuite culturale, dar la fel, nu pot fi acomodați foarte mulți oameni. Vorbim de câteva sute de mii care pot veni pe aceste nișe.

Potrivit lui Bădulescu, „doar pe litoral am putea acomoda turism de masă, unde am putea aduce turiști cu curse charter și avem acel potențial în turismul balneoclimateric. Au început să vină și la noi turiști străini, dar foarte puțini.

Expertul a explicat că problema este una de infrastructură și de capacitatea noastră de a ține turiștii pe loc. „Nu prea am știut să-i facem să cheltuiască în afara pachetului turistic. Străinii vin în România pentru circuitele turistice, pentru plecarea din București către Valea Prahovei, către satele săsești, spre Maramureș, Bucovina, poate și către Deltă. Însă nu avem turiști străini prea mulți pe litoral, la mare. Deocamdată gradul de ocupare acolo e acoperit de români în mare parte. Totodată nu avem turiști străini în stațiunile montane. Doar că aici avem și o competiție mare cu Austria, Italia sau Franța, iar cu marea ne întrec și bulgarii, mai ales considerând că ei au un sector de plajă de două ori și jumătate mai mare decât al nostru, excluzând Delta Dunării care e rezervație naturală. La noi litoralul înseamnă de fapt 70 și ceva de kilometri, de la Năvodari, până la Vama Veche.”

Potrivit lui Traian Bădulescu, România încă este competitivă când vine vorba de prețuri, măcar pe alocuri. „Depinde de direcție. De exemplu, la restaurante, dacă ești în stradă, da. Am sesizat că în Bulgaria, ne-au zis și managerii bulgari, prețurile au ajuns cam ca la noi și ei totuși au un nivel de trăi sub al nostru; la un nivelul unui restaurant decent, să spunem sau chiar de la cele medii în sus. Am văzut și eu prețurile, în schimb, la hotelurile all inclusive am început să diversificăm serviciile, mâncare mai diversificată, pentru că asta vor turiștii, băuturi internaționale și, bineînțeles, animație.

La bulgari, la hotelurile de 3-4 stele, dacă nu sunt cele de top internaționale sau de 5 stele, găsești doar produse autohtone. Au servicii bune. La ei sunt prețurile mai mici pentru că au mult mai multe hoteluri, e concurența mai mare, au și sezonul mai lung ei. Primesc și turiști străini și mulți aleg capetele de sezon pentru prețuri mai mici, mai ales seniorii sau tinerii care vin pentru distracție. Și în plus că au impozite mai mici și, astfel costuri mai reduse pentru hotelieri, inclusiv cele cu salariile.”

Astfel, e logic că la bulgari prețurile sunt mai mici, explică Bădulescu. Noi avem salarii mai mari, impozite mai mari, costuri mai mari, inclusiv la utilități. Iar acest lucru se răsfrânge și asupra numărului de turiști. Deși turismul rural este încă foarte competitiv, în special în stațiunile montane și balneare, depinde și aici de hotel. „Acum o noapte de cazare la un hotel de la 300 de lei în sus. Poate să coste de la 40-50 de euro, poate mai puțin la o pensiune și să ajungă și la 150-200 de euro sau mai mult. Depinde foarte mult de perioadă.”

Promovarea deficitară a turismului românesc. Influencerii și chiar Regele Charles par să fi făcut o treabă mai bună decât autoritățile statului

O explicație pe care a oferit-o totuși consultantul de turism pentru decalajul de turiști între noi și cele două țări vecine ține mult de promovarea turismului românesc. „Nu avem campanii puternice de promovare pe piețele țintă. Din păcate, n-avem decât maxim 50 de agenții de turism dintre cei care fac incoming, deci sunt specializate pe aducerea de turiști străini. E o muncă grea, pentru că nu e ușor să-i atragi. Nu avem imagine de țară turistică încă, deși a mai crescut imaginea. Acum abia au mai aflat și englezii și occidentalii că avem peisaje idilice, că e o țară sigură, cu tradiții, că ne-a ajutat Majestatea Sa Charles al III-lea, jurnalistul britanic Charlie Ottley, dar ei s-au concentrat mult pe frumusețea turismului rural, a Transilvaniei, de exemplu.”

Influencerii, jurnaliștii care au venit, vedetele au ajutat imaginea țării poate mai mult decât autoritățile: „Ministerul a început să se miște cu târgurile de turism în ultimul an. La Londra a fost o campanie frumoasă cu filmele lui Charlie Ottley și s-a văzut o creștere ușoară după aceea, deci se poate, dar ar trebui constant și nu numai participări la târguri de turism.

Noi n-am făcut nimic în timpul pandemiei, ceilalți s-au mișcat, știind că la un moment dat se va deschide totul. Dar doar un exemplu: Au organizat la noi workshop-uri și în timpul anilor pandemici Bulgaria, Grecia, Austria, Franța, Ungaria. Au organizat conferințe de presă, workshop-uri unde au adus hotelieri de la ei care să ia legătura cu agențiile de turism de la noi, au adus și agenți de turism de la ei. Așa trebui și noi să facem, să organizăm și noi pe lângă târguri, diverse workshop-uri în țările țintă de unde vrem să atragem turiști. Și s-au văzut rezultatele.”

Legat de așteptarea pentru 2024, România așteaptă aproximativ 3 milioane de turiști străini în 2024: „Am egalat 2019, penultimul an înainte de pandemie, când am avut 3 milioane. Sper anul ăsta să ajungem la 3 milioane. Cred că potențialul nostru la capacitatea de cazare de acum ar putea fi dublu, măcar să primim 6-7 milioane în timp. Și ar fi bine. Comparând cu potențialul de numărul de 13 milioane la care se așteaptă Bulgaria. Dar în Bulgaria au un avantaj mare ca litoralul este mare și majoritatea turiștilor vin ori pe litoral, ori la munte, la schi.”

Specialistul a punctat faptul că, deși plajele românești s-au lărgit pe litoral și în ultimii ani turismul românesc a fost potențat foarte mult de festivalurile atractive de muzică, lipsa infrastructurii rutiere și conectivitatea deficitară când vine vorba de cursele aeriene către litoral și punctele-cheie de interes turistic își pun puternic amprenta totodată pe potențialul turistic și stagnează creșterea care se vede cu ochiul liber la vecinii de la sud și vest.

