Stațiunile de pe Valea Prahovei ar putea fi unite prin transport pe cablu, ca în Austria: ”Punctul de interes este Sinaia, iar în jurul ei, celelalte pot gravita”

Patru stațiuni de pe Valea Prahovei ar putea fi conectate în viitor, datorită unui master plan, care a fost discutat de Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Ştefan Radu Oprea cu specialişti din Austria, dar şi cu autorităţile locale din zonă. Potențialul stațiunilor este uriaș, motiv pentru care unele ar putea fi unite chiar prin instalații pe cablu. Primarul orașului Sinaia este încântat de proiect, însă își dorește ca lucrurile să fie mult mai concrete.

Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Ştefan Radu Oprea, a anunțat sâmbătă, 19 octombrie 2024 că a avut o discuție importantă legată de potenţialul de dezvoltare al Văii Prahovei, dar și despre un posibil master plan. Ca și exemplu, acesta a spus că în Austria există 7 localităţi şi două judeţe conectate între ele, adică un întreg domeniu schiabil care se întinde pe 233 kilometri.

„Există posibilitatea conectării foarte rapide, prin instalaţii de transport pe cablu, a staţiunilor Sinaia şi Buşteni. Vom avea însă nevoie de o viziune de dezvoltare, de un plan bine articulat. Acesta este primul pas, un master plan, care poate fi realizat de Sinaia, Buşteni, Azuga, Predeal şi MEAT. Apoi identificate sursele de finanţare, iar programul pentru dezvoltarea domeniului schiabil din minister pe care am reuşit să-l deblochez, poate fi una dintre ele”, a scris ministrul pe pagina de Facebook.

Ce părere are primarul din Sinaia despre proiect

Sinaia deține cel mai mare domeniu schiabil din România, iar acest sistem integrat i-ar aduce numeroase beneficii în continuare, după cum a menționat edilul, Vlad Oprea. Așadar, modelul austriac sau chiar francez ar putea atrage numeroși turiști, atât din România, cât și din afară în vacanțele de ski și nu numai.

”Ideea a plecat de la faptul că un domeniu schiabil este cu atât mai fezabil, cu cât se dezvoltă integrat în stațiunile din zonă. Aici, ministrul Turismului a zis că ministerul se angajează să facă un master plan. Master planul nu e rău, nu pot să spun că este o idee rea, dar, până atunci, eu am propus foarte clar că anumite lucruri se pot face concret, până se face acel master plan, pentru că am văzut de-a lungul anilor și SF-uri o groază. E important să trecem la pași concreți, de aceea, eu le-am propus într-o primă etapă să facem un transport local în comun. Sinaia are un transport local, avem o logistică foarte bună care poate realiza transportul de la Predeal, Azuga, Bușteni până la Sinaia, oricând, fără probleme. Important e să existe voință politică a celorlalte localități”, a declarat Vlad Oprea, primarului orașului Sinaia, pentru Ziare.com.

De asemena, acesta a evidențiat faptul că ar trebui să existe o colaborare foarte strânsă atât pe plan local, dar și național, până când totul se va concretiza. Cât despre beneficii, acestea vor fi foarte mari pentru fiecare stațiune în parte, explică primarul, mai ales că promovarea nu se va mai face la singular, ci pe toată Valea Prahovei, ceea ce poate schimba turismul montan național.

”Cu siguranță turiștii ar fi atrași de un astfel de proiect, deoarece fiecare localitate e diferită. Ele nu se concurează între ele, fiindcă Sinaia are un anumit domeniu schiabil, Bușteniul are altfel, Azuga la fel. Oferta ar fi mult mai atractivă, dacă ar fi în comun, adică noi ne-am dezvoltat foarte mult pe diverse paliere, dar este clar că împreună cu celelalte localități o să putem să facem mult mai mult de atât”, a spus primarul.

Totodată, acesta a vorbit despre paleta largă de pârtii, de ski pass-uri unice, transport și strategii comune de promovare, asemănătoare modelului din Austria, acolo unde anual merg sute de mii de români la ski, conform statisticilor. Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului a mai precizat că ar putea fi introdusă o aplicaţie pe telefon pentru ca turiştii să aibă informaţiile imediate din toate cele 4 staţiuni, iar stațiunile pot fi incluse în diverse asociaţii internaţionale.

”Sunt mari asemănări în proiect față de Austria, pentru că stațiunea Kitzbüel înțeleg că este undeva la 800 de metri și altitudinea e undeva la 2100 metri, exact ca la noi. 2050 metri este punctul cel mai înalt unde se schiază, iar acum mulți ani de zile, la fel, singura stațiune unde se schia în principal este stațiunea Kitzbüel, care a făcut mai apoi colaborare cu celelalte stațiuni de pe vale și au o ofertă comună. La fel și noi, cred că punctul de interes este Sinaia, și în jurul ei, celelalte stațiuni pot gravita, astfel încât să aducă un plus de valoare și lor, dar evident și nouă la comun. Al doilea lucru bun dacă s-ar uni lucrul aceasta ar fi și politica de marketing. Nu am mai face doar noi reclamă pentru Sinaia, și am face pe toată Sinaia și Valea Prahovei, și atunci e mai ușor și impactul tocmai că presiunea bugetară este scăzută”, a mai adăugat Vlad Oprea.

Nu în ultimul rând, acesta a explicat ce ar însemna un asemenea proiect pentru buget, dar și cât de convenabilă ar fi o asemenea schimbare. Așadar, procedura vizează ca investițiile că se facă pe măsură ce se găsesc resursele, iar administrarea domeniului schiabil să fie realizată de un singur operator, în funcție de accesări.

”Dacă au intrat 10 pe pârtie la Azuga, componenta aceea se duce la ei. Se face reglarea la sfârșit de lună foarte bine. Funcționează în toată lumea asta. Spre exemplu, e zona Trois Vallées, în Franța unde sunt 650 de kilometri de pârtii și sunt nu știu câți proprietari de instalații și nu e niciun fel de problemă. Important e cel care face managementul instalațiilor”, a conchis edilul.

Cât de impresionați vor fi turiștii de inițiativă

Specialiștii din domeniul turismului văd cu ochi buni această inițiativă, mai ales că stațiunile de pe Valea Prahovei și-au câștigat un prestigiu cu zeci de ani în urmă.

”Un asemenea proiect ar fi fezabil pentru că avem potențial turistic. Stațiunile sunt cunoscute. În anii `60, `70, `80 atrăgeau și mulți turiști străini, așa cum atrăgea și litoralul. Turiștii români sunt atrași de Valea Prahovei plus Preadeal și Poiana Brașov. Străinii însă vor fi atrași prin ospitalitatea noastră, pentru că avem servicii din ce în ce mai bune, pentru ospitalitate, dar trebuie să ne promovăm mult mai bine, cât și să îmbunătățim infrastructura. Austriecii sunt în topul turismului montan european, cred că sunt chiar destinația numărul 1. Traseele sunt foarte bine marcate acolo, iar noi putem face asta pentru că avem un potențial enorm”, a declarat Traian Bădulescu, consultant în turism şi purtător de cuvânt al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), pentru Ziare.com.

România ar putea înregistra o creștere de aproximativ 4,6 milioane de turiști străini până în 2035, conform unor previziuni strategice pe termen lung citate de Eurostat. Doar în primele 7 luni ale acestui an, 7,666 milioane de persoane, în creştere cu 3,8% faţă de aceeaşi perioadă din 2023, au sosit în România, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

