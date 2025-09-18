România – ”tigrul Europei” în turismul din 2025: Cea mai mare creștere, 5 orașe și două castele în top

Un stat european unde trăiesc peste 600.000 de români a fost vedeta Europei în privința numărului de turiști (peste 55 de milioane), dar și a veniturilor încasate (peste 76 de miliarde de euro) în primele 7 luni ale anului 2025. Dar România a avut cea mai mare creștere a turismului internațional, fiind ”tigrul Europei”, cu o creștere de 5,5% a numărului de vizitatori în primul semestru al anului. Printre cele mai mari atracții din țara noastră s-au numărat 5 orașe, cu Bucureștiul în frunte, dar și cu două castele memorabile.

Într-o demonstrație uimitoare de succes în turism, Spania a depășit Franța, Italia, Germania, Ungaria, România și alte națiuni europene, atingând un record vertiginos în ceea ce privește veniturile din turism în prima jumătate a anului 2025. Conform cifrelor oficiale ale guvernului, Spania a înregistrat o creștere impresionantă atât a sosirilor, cât și a cheltuielilor turiștilor, depășindu-și omologii europeni cu o marjă semnificativă, potrivit Travel and Tour World.

Ads

Bogatul patrimoniu cultural al țării, atracțiile de renume mondial și angajamentul de a îmbunătăți infrastructura turistică au jucat un rol esențial în impulsionarea acestei creșteri excepționale.

În timp ce Franța (+4,8%), Italia (+4,8%), Austria (+3,1%) și România (+5,5%) au înregistrat toate creșteri pozitive în turism, niciuna nu a putut egala performanța remarcabilă a Spaniei (+4,7%), la venituri și număr de turiști. Germania a avut scădere de -1,9%, iar Ungaria (0%). Veniturile totale din turism ale Spaniei au crescut vertiginos, reflectând cererea globală tot mai mare pentru ofertele sale diverse - de la repere istorice precum La Sagrada Família până la plajele uimitoare de pe Costa Brava.

Inițiativele strategice ale guvernului în promovarea turismului durabil și îmbunătățirea experienței de călătorie au asigurat că Spania rămâne în fruntea destinațiilor europene, făcând-o liderul incontestabil în creșterea veniturilor din turism.

Ads

Această creștere a turismului nu numai că evidențiază atractivitatea Spaniei ca destinație globală, dar subliniază și rolul vital pe care îl joacă sectorul în stimularea economiei țării. Pe măsură ce Spania continuă să captiveze călători din întreaga lume, industria sa turistică dă un exemplu pentru alte națiuni europene care doresc să își stimuleze propria performanță turistică.

Sectorul turistic din Spania a cunoscut o renaștere semnificativă în 2025, marcând o traiectorie remarcabilă de redresare și creștere. Conform datelor oficiale ale guvernului spaniol, sosirile turiștilor internaționali în prima jumătate a anului 2025 au ajuns la peste 44,5 milioane, reflectând o creștere de 4,7% față de aceeași perioadă din 2024. În mod corespunzător, cheltuielile totale ale vizitatorilor internaționali în această perioadă s-au ridicat la 59,6 miliarde de euro, reprezentând o creștere de 7,5% de la an la an.

În primele 7 luni ale anului, Spania a avut 55,5 milioane de turiști internaționali (creștere de 4,1% față de 2024), care au cheltuit peste 76 de miliarde de euro. Această creștere subliniază atractivitatea durabilă a Spaniei ca destinație turistică globală de prim rang, susținută de bogata sa moștenire culturală, peisajele diverse și atracțiile de renume mondial.

Ads

Inițiativele strategice ale guvernului de a îmbunătăți infrastructura turistică și de a promova călătoriile sustenabile au contribuit la această tendință ascendentă. Regiuni precum Catalonia, Insulele Canare și Insulele Baleare au fost deosebit de populare în rândul vizitatorilor internaționali, cu creșteri notabile atât ale sosirilor, cât și ale cheltuielilor. Orașele cheie: Madrid (capitală), Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao. Atracții majore: La Sagrada Família, Alhambra, Park Güell, Muzeul Prado, Montserrat și plajele de pe Costa Brava.

România începe să atragă turiștii internaționali

România a cunoscut o creștere puternică a turismului internațional, sosirile turiștilor înregistrând o creștere remarcabilă de la începutul anului de 5,5% față de anul precedent. Deși nu sunt disponibile date specifice privind veniturile din turism, creșterea numărului de sosiri sugerează că este probabil ca țara noastră să înregistreze și o creștere semnificativă a cheltuielilor turistice.

Ads

Distribuția sosirilor turistice pe parcursul lunilor evidențiază în continuare atractivitatea tot mai mare a României. Ianuarie și februarie au înregistrat fiecare 12% din totalul sosirilor, martie crescând la 15%. Din aprilie până în iunie s-a înregistrat o creștere mai notabilă, aprilie la 17%, mai la 22% și iunie menținând o cotă de 22%, indicând cererea puternică pentru țară în primăvară și începutul verii.

Atracțiile turistice ale României, cum ar fi castelele medievale din Transilvania, frumusețea naturală a Munților Carpați și vibranta capitală București, au transformat-o într-o destinație în creștere pentru călători. În plus, eforturile depuse de România pentru a-și îmbunătăți infrastructura, inclusiv rețelele de transport, aeroporturile moderne și serviciile pentru vizitatori, au contribuit și mai mult la creșterea turismului.

Aceste evoluții, combinate cu bogata istorie, cultură și peisaje pitorești ale României, poziționează țara ca o destinație turistică din ce în ce mai populară în Europa de Est.

Ads

Creșterea numărului de turiști subliniază importanța tot mai mare a turismului în economia României, evidențiind potențialul său de creștere continuă pe piața turistică globală. Orașe cheie: București (capitală), Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, Sibiu. Atracții majore: Castelul Bran (Castelul lui Dracula), Castelul Peleș, Munții Carpați și coasta Mării Negre.

Cultură culinară: Bucătăria tradițională românească prezintă preparate consistente precum sarmale, mămăligă și mici. Limba: Limba oficială este limba română, fiind vorbită și maghiara și romani în anumite zone.

Ads