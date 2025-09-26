„Dracula este un mit fals creat de comuniști, ar fi bine să renunțăm la el”. Sfaturile unui specialist pentru promovarea României

Specialistul în branding Bogdan Brînzaș a declarat, pentru AGERPRES, că România ar trebui să renunțe la promovarea unor chestiuni turistice punctuale, cum sunt Miorița, Dracula sau Sfinxul, și să găsească un tip de afacere la nivel de țară, care să fie sustenabilă pentru 30-50 de ani.

„Astea sunt niște mituri care nouă nu ne fac bine, sunt multe altele de pus în loc. Dracula chiar este un mit fals creat de către comuniști, undeva prin anii '70-'80. Ar fi bine să renunțăm la el și să punem altceva în loc și în cartea mea încerc să explic despre ce e vorba. În carte tratez problematica care s-a întâmplat din '90 încoace, toate campaniile de așa-zis brand și de promovare a României, care, de fapt, au promovat niște chestiuni turistice simple, Sfinxul etc., ori noi n-avem nevoie de asta. Ca brand de țară avem nevoie de un business sustenabil. Ori, brandurile sunt unelte de business, nimic mai mult. Ceea ce ne duce cu ideea că trebuie să naștem o afacere pentru România, care să dureze minim 30 de ani, dacă nu 50 de ani. Cam asta e esența cărții. Nu vreau să spun mai multe, vreau să fie o surpriză pentru cei care vor citi cartea”, a spus Bogdan Brînzaș.

El și-a lansat miercuri, la Festivalul Internațional de Carte Transilvania, volumul „Brand România. Marea evadare dintre Miorița și Dracula”.

Bogdan Brînzaș a explicat că România ar avea nevoie de o afacere sustenabilă la nivel de țară și a spus că aceasta ar putea să fie cu apa de care dispune țara.

„Trebuie să fie ceva integrat la nivelul întregii țări. Ceva care poate să devină și un brand de țară și poate să devină și o afacere pentru enorm de mulți români, inclusiv din diaspora. O sugestie ar fi apa. Există în țara asta peste 2.000 de surse de trei tipuri de apă: termală, balneo și una minerală. Nu vreau să zic mai mult, vreau să zic doar atât: aceste lucruri nu sunt încă folosite la nivel național și pot deveni și brand, dar și o afacere sustenabilă pe cel puțin 30 de ani”, a mai spus Bogdan Brînzaș.

Bogdan Brînzaș este pionier în branding în România, el înființând, în 1994, prima agenție de branding și design din România, iar în 1995 a câștigat un concurs internațional pentru brandul de bere Ursus, firmă cu care a lucrat în diferite proiecte în următorii 10 ani. În cei peste 30 de ani de activitate în domeniu, el și firma sa au lucrat cu firme și agenții importante din țară și din lume și au câștigat mai multe premii naționale și internaționale.

„Autorul este un pionier al domeniului și ne atrage atenția asupra unor importante chestiuni teoretice care presupun făurirea unui brand de țară. O face cu multă știință, acuratețe și chiar cu dăruire, oferind decidenților politici (dar și celor estetici) un adevărat ghid de lucru și deschizând astfel reale perspective pentru adoptarea unui simbol al României”, arată, într-o prefață a cărții, președintele Academiei Române, acad. prof. Ioan-Aurel Pop.

FICT se desfășoară în perioada 24-28 septembrie, în Piața Unirii din Cluj-Napoca. În cele cinci zile ale FICT vor avea loc 63 de evenimente culturale și peste 70 de lansări de carte; 12 conferințe și dezbateri în cadrul seriei „Întâlnirile FICT”, explorând teme precum starea prozei de azi, educație și cultură, relația dintre literatură și jurnalism, literatură și politică, sport, psihologie și comunicare digital. În total, vor fi 170 de speakeri, iar peste 40 de edituri își așteaptă cititorii cu nenumărate cărți din toate domeniile.

