„Trista realitate pe care nimeni nu o spune despre România”. Ce părere și-au făcut doi vloggeri spanioli după o vizită în țara noastră VIDEO

Justine și Nika, doi spanioli care fac videouri din țările pe care le cutreieră, au fost cu adevărat surprinși de România, țară despre care știau că este săracă, periculoasă și plină de hoți. Cei doi au declarat că România este una dintre cele mai bune țări de vizitat din Europa, pentru că este frumoasă, dar diferită de cele mai populare printre turiști.

„Foarte puțini oameni știu cum este cu adevărat România. Stereotipul este că România este o țară săracă, e o țară periculoasă, iar românii se ocupă cu furturi. E adevărat? Nu-i așa? Ca să aflăm adevărul, am venit în România”, au spus cei doi.

Aceștia s-au declarat surprinși de prețurile scăzute pe care le-au plătit pentru a închiria o mașină și pentru cazare. Condițiile de la cazare nu au fost cele mai bune, în viziunea lor, din prisma faptului că imobilul era foarte vechi.

„Ei bine, clădirea este cam veche. Cred că asta e din era comunistă sau ceva de genul, nu? Pentru că e toată din fier. Ușa, uită-te la ușă. Clădirile sunt super vechi. Asta e tot. Înăuntru poți vedea că au fost renovate. Sunt mai frumoase, dar la exterior e... Da, e... Rețineți că aceasta este din epoca comunistă. Și uite, vine liftul și regula spune că nu poți merge mai mult de două persoane. Cred că e mai bine o singură persoană. Uită-te la asta. Stai puțin. Aștept să văd dacă pot intra. Dacă ușa nu cade peste mine (...). E înfricoșător de-a dreptul”, au spus cei doi.

După un mic dejun în București, cei doi au plecat spre Valea Prahovei, unde s-au arătat încântați de castelul Peleș și de Carpați.

Ads

„Adevărul este că nu știu la ce să mă aștept de la România pentru că nu știu prea multe despre ea. Știu că este foarte faimoasă pentru castelele sale medievale și, după cum știe toată lumea, îmi imaginez, românii au o reputație de, ei bine, vorbesc discret pentru că sunt mulți oameni care sunt hoți, dar până la urmă, nu e cazul. Pentru că, în cele din urmă, cred că sunt mai degrabă niște etichete pe care le pun oamenilor”, au spus ei.

Cei doi s-au declarat impresionați de calitatea drumurilor, dar și de frumusețea peisajelor montane din România.

Ads

„Ce frumos este. N-am mai văzut niciodată cum e un castel medieval ca acesta. Nu-l mai văzusem niciodată în viața mea. Dar acum, să-l ai aici, ca wow, este impresionant. Și nu este doar castelul în care vrem acum să intrăm pentru că se spune că înăuntru este spectaculos. Dar uită-te la asta. Aceștia sunt Munții Carpați. Faimoșii Munți Carpați. Aceasta e regiunea Transilvaniei, faimoasa regiune a castelului lui Dracula”, au comentat ei.

Nika s-a declarat surprins de faptul că România este una dintre țările cu rate scăzute de turism din Europa.

„România este una dintre țările cu cel mai puțin turism din Europa. Și e surprinzător pentru că suntem în țară doar de o zi și mi se pare a fi una dintre țările de top de văzut, fără îndoială. E foarte frumos, e diferit, nu e tipic pentru Paris, Roma, Berlin, dar e ca și cum o țară ar avea o altă cultură foarte diferită de cea cu care suntem obișnuiți și este frumoasă. Priviți detaliile”, au adăugat ei.

Ads

În a doua zi a vizitei, cei doi au vizitat Brașovul despre care au declarat că este „superb”.

„Vreau să vă vorbesc despre stereotipuri, pe care de obicei le au oamenii din afara țării și din străinătate. Nu vreau să generalizez, dar cel puțin în Spania, ceea ce știm dintotdeauna e că România este o țară săracă și periculoasă și românii sunt hoți. Din moment ce ar putea exista o mafie românească în metroul din Barcelona care fură portofele, ei bine, asta e... Le intră în cap oamenilor și, în final, creezi ideea că toată România și românii sunt răi și... Și percepția mea, din câte am văzut aici în România, este că nu văd asta. Sunt oameni super prietenoși, super abordabili, politicoși, țara este curată. Nu am mai văzut nicio problemă. De fapt, la Paris, la Turnul Eiffel, este binecunoscut pentru escroci. Există multe naționalități, dar printre ele se numără românii care au reputația de a înșela oamenii”, au comentat ei.

Cei doi au concluzionat că percepția europenilor față de România este una extrem de greșită.

Ads

„Adevărul este că este foarte trist pentru acești oameni să știe că există un stereotip în lume sau cel puțin în Spania unde automat ceilalți te cred o persoană rea, că ești, că poți fi hoț, nu îți acordă deloc încredere. Asta trebuie să fie foarte trist, într-adevăr. Și de aceea eu și Justin... ne place să călătorim pentru că, de fapt, atunci când ești acasă vezi știrile sau cineva îți spune lucruri negative și ajungi să ai o percepție negativă despre anumite țări. O percepție care nu e reală. Și atunci când călătorești îți dai seama cu adevărat că țările au lucruri bune, au lucruri rele, nu mai vezi lucrurile ca fiind atât de albe sau atât de negre și începi să vezi mai mult gri și îți dai seama că există bine și rău în fiecare țară din lume. Și când înregistram la micul dejun, a venit un bărbat să ne ceară mâncare, o bucată de focaccia, pentru că era foarte clar că era un om care locuia pe stradă. Îi era foame și, bineînțeles, i-am dat o bucată. Dar ceea ce vreau să spun cu asta este că, deși l-am văzut pe omul acela cerându-mi mâncare, nu o să spun că România e o țară săracă. Am văzut oameni din aceștia și în America de Sud, i-am văzut și în Spania, în Franța și Italia, în toate țările lumii”, a fost concluzia lor.

Ads