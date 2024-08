Lansare istorică pentru turismul spațial: un miliardar va deveni primul „astronaut amator” care va ieși dintr-o rachetă pentru o plimbare pe orbită VIDEO

Într-o misiune deosebită, programată pentru 27 august, sub numele de „Polaris Dawn”, va fi marcată o premieră în turismul spațial. O rachetă cu primul "astronaut amator" va fi lansată de la Centrul Spațial Kennedy din Florida. Racheta Falcon este realizată de compania Space X, a miliardarului Elon Musk, arată Stirile Protv.

Jared Isaacman, antreprenorul tehnologic care a finanțat voiajul și va fi comandantul echipajului, și ceilalți trei membri ai echipajului său, vor înconjura Pământul timp de cinci zile, ajungând la o altitudine de 1.400 de kilometri.

Isaacman a declarat: „Realitatea e că ne-am petrecut cea mai mare parte din ultimii 20 de ani zburând pe Stația Spațială Internațională sau folosind telescopul spațial Hubble. Nu ne-am mai întors pe Lună de la misiunea Apollo 17, care a fost acum mai bine de 50 de ani. Dacă vreți să mergeți pe Lună sau pe Marte, va trebui să zburați prin Centura Van Allen și să vă confruntați cu vânturile solare și cu radiațiile de fond.”

Preview of Polaris Dawn Mission 🚀

It is now scheduled for August 27th ‼️pic.twitter.com/w9mom5TraJ