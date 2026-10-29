Un oraș a atras peste 330.000 de turiști români: A dat lovitura, peste 15 milioane de vizitatori din întreaga lume în 2026

Autor: George Titus Albulescu
Joi, 29 Octombrie 2026, ora 01:00
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Un oraș a atras peste 330.000 de turiști români: A dat lovitura, peste 15 milioane de vizitatori din întreaga lume în 2026
Antalya a atras 15 milioane de turiști din toată lumea în 2026 FOTO: Pixabay

Un oraș din Balcani a atras peste 330.000 de turiști români, dar și un număr uriaș de vizitatori din întreaga lume: numai puțin de 15 milioane! Localitatea a găzduit cel de-al 77-lea Congres Internațional de Astronautică la începutul lunii octombrie, cu peste 18.000 de participanți din 111 țări.

Antalya, care găzduiește vizitatori din întreaga lume în toamnă, în principal germani și britanici, a primit peste 15 milioane de turiști străini de la începutul anului. În timp ce turismul de conferințe menține orașul ocupat, vizitatorii străini sosesc și pentru sport și vacanțe, potrivit Turkiye Today.

Antalya, care găzduiește vizitatori din întreaga lume în toamnă, în principal germani și britanici, a primit peste 15 milioane de turiști străini de la începutul anului. Antalya a găzduit cel de-al 77-lea Congres Internațional de Astronautică la începutul lunii octombrie, cu peste 18.000 de participanți din 111 țări. De asemenea, se pregătește pentru COP31 în noiembrie. Orașul a devenit un loc de desfășurare a unei serii de congrese internaționale în lunile de toamnă.

Conform datelor aeroportului din Antalya, 15,07 milioane de vizitatori străini au sosit în oraș între 1 ianuarie și 27 octombrie, de peste cinci ori mai mult decât populația sa de aproximativ 2,8 milioane.

Guvernatorul Antalyei, Hulusi Sahin, a declarat că toamna merge bine în oraș, ajutată de vremea favorabilă. Afirmând că evenimentele internaționale stimulează în mod special activitatea turistică din oraș, Sahin a declarat: „Summitul COP31 va fi un eveniment care va acoperi aproape toată luna noiembrie”.

Sahin a spus că locația COP31 va continua să funcționeze ca centru de congrese și târguri în următorii ani, adăugând că aducerea unei locații atât de mari în Antalya va avea un efect pozitiv asupra turismului. El a spus că acest lucru va face lunile de toamnă și mai aglomerate cu activități congresuale.

Antalya are nevoie de turism pe tot parcursul anului

Subliniind că Antalya este un oraș de succes în turism, Sahin a declarat: „Există 111 milioane de înnoptări în Antalya. Aceste 111 milioane de înnoptări corespund la aproximativ 44% din veniturile turistice ale Turciei. Este o cifră uriașă. Dacă Antalya ar fi o țară, ar fi una dintre cele mai mari țări turistice din lume. Antalya este un oraș cu suficiente hoteluri și suficiente camere.”

„Nu mai are unde să se ducă. Acum trebuie să evoluăm către o nouă înțelegere a turismului care să continue timp de 12 luni, cu orașe vecine, povești noi, destinații noi și poate noi rețele de transport. Antalya se îndreaptă acum în această direcție. Cu voia lui Dumnezeu, vom avea succes și în acest sens”, a adăugat el.

Hotelurile raportează rezervări mari în toamnă

Hakan Saatcioglu, președintele Asociației Managerilor Profesioniști de Hoteluri (POYD), a declarat că au o toamnă productivă. Afirmând că rezervările pentru Summitul COP31 continuă, Saatcioglu a spus: „Am aflat că în prezent nu mai există niciun loc liber în zona târgului COP31. De fapt, dacă ar exista mai mult spațiu, s-ar putea vinde mai mult.”

Saatcioglu a spus că mișcarea turiștilor străini care vin în vacanță, în afară de COP31, continuă, de asemenea, la un nivel ridicat și a adăugat: „Avem întotdeauna un grad ridicat de ocupare în septembrie, octombrie și primele 15 zile din noiembrie, deoarece prețurile scad în această perioadă. Vremea este, de asemenea, foarte favorabilă.”

„Marea este încă caldă. De aceea, rezervările noastre continuă foarte puternic, iar ocuparea este destul de bună în acest moment. Găzduim oaspeți în principal din Germania și alte țări europene și primim, de asemenea, rezervări masive din Polonia și Belgia. Un număr foarte mare de rezervări sosește din aceste zone în acest moment”, a susținut el. Saatcioglu a adăugat că turismul de golf este, de asemenea, în creștere în oraș.

Să menționăm că Antalya a fost vizitată de peste 332.000 de turiști români în anul 2026. Cu toate astea, s-a constat o scădere a numărului de români care au ajuns în orașul din Turcia, cu 16,1% față de 2025. Turcia a fost vizitată de peste 782.000 de turișri români în acest an.

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