O companie low-cost repune în vânzare abonamentul cu zboruri nelimitate. În ce constă oferta valabilă un an în zeci de țări

Autor: Luca Dinulescu
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 15:21
O companie low-cost repune în vânzare abonamentul cu zboruri nelimitate. În ce constă oferta valabilă un an în zeci de țări
Wizz Air scoate din nou la vânzare abonamentul All You Can Fly valabil un an. FOTO Pixabay

Compania aeriană low cost Wizz Air pune din nou la vânzare abonamentul său denumit „All You Can Fly”, care oferă o gamă largă de zboruri pe o perioadă de 12 luni pentru 499 euro, un preț redus față de 2024. Anul trecut, compania a pus de două ori în vânzare acest abonament, care costa la vremea respectivă 599 euro, după ce oferta inițială din august s-a epuizat în 48 de ore.

Astfel, compania va pune la dispoziție 10.000 de abonamente „All You Can Fly”, care vor putea fi achiziționate în 34 de țări, a anunțat Michael Delehant, Senior Chief Commercial and Operations Officer la Wizz Air, în cadrul unui eveniment organizat la Londra, transmite Economedia.

Abonamentul va permite clienților să achiziționeze bilete timp de un an doar cu o taxă recurentă de rezervare de 9,99 euro per segment de zbor.

Clienții trebuie să fie însă atenți la anumite condiții, mai scrie sursa citată.

Spre exemplu, serviciile auxiliare precum bagajul și alegerea locului nu sunt incluse în taxa de membru, dar pot fi adăugate separat la rezervare. Doar zborurile internaționale sunt incluse în abonament.

Locurile sunt disponibile în funcție de disponibilitate, iar tarifele de membru WIZZ All You Can Fly nu sunt garantate a fi disponibile pentru fiecare zbor anunțat de Wizz Air.

