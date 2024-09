TOP cele mai bune destinații de vacanță pentru toamnă: „Prețuri mai bune decât vara". Cât de ieftine au ajuns să fie biletele de avion

Toamna vine cu noi oportunități pentru turiști. Există suficiente variante pentru cei care vor să ia orașele la pas, pentru cei care vor să se relaxeze în resorturi de lux, dar și pentru cei pasionați de activități extreme sau experiențe inedite.

Dana Rentea, consultant în turism, a oferit pentru Ziare.com mai multe informații referitoare la variantele pe care le au românii, ca destinații de vacanță, pentru restul anului 2024.

În cazul celor care vor să ia la pas orașele europene, amatorii de turism cultural, toamna e perfectă pentru orice destinație: „Pentru vizitarea orașelor, orice destinație devine potrivită. În septembrie, octombrie, chiar și noiembrie, este o vreme bună pentru orice oraș din Europa, de vizitat. Nu mai este atât de cald, chiar atât de aglomerat ca în vară. Se pot face vizite confortabile și la prețuri mai bune decât vara", a declarat specialistul.

Cele mai accesibile opțiuni pentru românii care vor soare, plajă și mare, în toamnă

În cazul celor care vor să se relaxeze, să beneficieze de toate facilitățile unui complex de lux, dar și de plajă și mare, există, de asemenea, opțiuni suficiente, la prețuri rezonabile.

„Pentru varianta de odihnă, la resort, cea mai apropiată și cea mai accesibilă din toate punctele de vedere, este Egiptul, zonele Hurghada și Sharm El-Sheikh. Apa mării e caldă, se poate face plajă, baie în mare. De asemenea, pentru excursiile din Egipt e o vreme mai potrivită decât vara. Egiptul rămâne cel mai apropiat și accesibil.

Apoi, aș pune pe locul al doilea Dubai și Oman - e o zonă mai îndepărtată și un pic mai scumpă, dar a devenit accesibilă pentru mulți români. Chiar sunt chartere din București, inclusiv pentru Oman, nu doar pentru Dubai.

Apoi, pe locul al treilea, sunt destinațiile exotice. Și pentru ele sunt zboruri charter, din București sau se poate merge pe pachete făcute cu zbor de linie - bilete de avion și cazare luate separat", a mai precizat reprezentantul SimboTour.

De asemenea, nici turismul intern nu trebuie neglijat.

„Pentru cei care vor drumeții, mai sunt destinațiile de la noi din țară, pentru munte, stațiuni balneare. Sunt foarte multe posibilități de petrecere a timpului, de a merge la sport la SPA", a punctat Dana Rentea.

Noile destinații de vacanță preferate ale românilor

După eliminarea restricțiilor COVID, românii au început să călătorească mai mult, comparativ cu perioada ante-pandemie. De asemenea, sunt mai îndrăzneți și optează pentru destinații exotice pe tot timpul anului.

„Se merge mult mai mult în Republica Dominicană, în Thailanda, în Maldive, în Mauritius, în Bali (Indonezia). Acestea sunt destinațiile unde au fost confirmate cele mai mari creșteri.

În contextul schimbărilor climatice, aceste destinații exotice încep să fie destinații de tot anul. De exemplu, în trecut nu recomandam Maldive în iulie, pentru că e sezon ploios. Însă, au fost turiștii acolo, i-a plouat un pic, dar în rest, au avut vreme excelentă", a mai punctat consultantul în turism.

Țările nordice, răcoroase, mai scumpe, nu se află în topul românilor, însă consemnează o creștere organică.

„Țările nordice sunt în trend normal de creștere. Românii călătoresc din ce în ce mai mult, în ultimii ani. Țările nordice se înscriu în acest trend, sub formă de circuite, dar și croaziere", a mai transmis consultantul.

Interes pentru ofertele de Revelion

În ceea ce privește rezervările pentru Revelionul 2024/2025, cei mai nerăbdători și-au făcut deja rezervare.

„Revelionul este o perioadă din an în care rezervările se fac și cu un an înainte. Acum, aproape că intrăm pe last minute pentru revelion. Este o perioadă foarte solicitată și absolut toate destinațiile au un grad de ocupare foarte mare, cu turiști. Bineînțeles, și prețurile sunt mai mari.

Prețurile au crescut la pachetele turistice, la fel cum se întâmplă și la alimente", a concluzionat Rentea.

Cât costă vacanțele în toamna lui 2024

Pentru perioada 1-6 octombrie, deci în total 6 zile, o vacanță pentru două persoane costă în jur de 2.000 de euro în Dubai (Emiratele Arabe Unite) - bilete de avion, cazare și mic-dejun inclus. De asemenea, pentru un plus de confort, de lux și două mese incluse, prețurile ajung la 3.000 de euro. Tarifele sar de 8.000 de euro pentru cei care vor să se cazeze la celebrul Burj Al Arab.

În Mauritius, pentru două persoane, biletele de avion costă în jur de 1.000 de euro, iar cazarea, pentru același interval, este accesibilă, de la 200-300 de euro. Cu 500 de euro se poate închiria un apartament mare și aspectuos în Mauritius.

Pentru destinațiile populare din Europa, biletele de avion sunt chilipir în octombrie, de la aproximativ 50 de euro de persoană, dus-întors. Astfel de tarife există pentru destinații precum Roma, Londra, Bruxelles. Pentru Paris, se pleacă de la 80 de euro. Cu toate taxele incluse, pentru toate destinațiile se ajunge la puțin peste 100 de euro. În cazul Madridului, tarifele pleacă de la aproximativ 200 de euro de persoană, plus alte taxe precum taxa de serviciu, locul preferențial, bagaj de cală etc.

