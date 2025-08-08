Grădina Cetății Medievale Râșnov va putea fi vizitată doar pe bază de bilet de acces. Motivele introducerii taxei de intrare

Grădina Cetății Medievale Râșnov va putea fi vizitată doar pe bază de bilet FOTO Facebook/Primăria Orașului Râșnov

Începând de miercuri, 13 august, Grădina Cetății Medievale Râșnov și Turnul Báthory vor putea fi vizitate, doar pe bază de bilet de acces, a anunțat Primăria Râșnov pe pagina de Facebook.

Prețul unui bilet de intrare este de 10 lei/persoană. Pentru copiii cu vârste sub 12 ani, intrarea este gratuită. Biletele pot fi cumpărate doar de la fața locului și doar cu cardul.

Cu această ocazie, va putea fi vizitată și expoziția „Poloneze și românce care au schimbat lumea”, găzduită de Turnul Báthory, tot de săptămâna viitoare.

Astfel, vizitatorii vor putea urca în turn pentru o panoramă spectaculoasă asupra munților și vor putea descoperi expozițiile temporare cu tematică istorică, organizate în parteneriat cu muzee și instituții culturale din toată țara și din străinătate.

Primăria Râșnov justifică introducerea taxei de vizitare prin faptul că au crescut costurile cu întreținerea acestor obiective turistice.

De ce se introduce această taxă?

"În contextul economic actual, întreținerea grădinii, a facilităților și a zonei istorice necesită fonduri suplimentare.

▪️ Toaletele de la intrare au fost modernizate și redeschise, generând costuri de mentenanță.

▪️ Monumentul istoric aflat în restaurare necesită contribuții financiare constante din bugetul local.

Prin această taxă sprijinim eforturile de conservare și redeschidere a monumentului în condiții cât mai bune", a scris Primăria pe Facebook.

