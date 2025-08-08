Grădina Cetății Medievale Râșnov va putea fi vizitată doar pe bază de bilet de acces. Motivele introducerii taxei de intrare

Autor: Adrian Zia
Vineri, 08 August 2025, ora 18:53
287 citiri
Grădina Cetății Medievale Râșnov va putea fi vizitată doar pe bază de bilet de acces. Motivele introducerii taxei de intrare
Grădina Cetății Medievale Râșnov va putea fi vizitată doar pe bază de bilet FOTO Facebook/Primăria Orașului Râșnov

Începând de miercuri, 13 august, Grădina Cetății Medievale Râșnov și Turnul Báthory vor putea fi vizitate, doar pe bază de bilet de acces, a anunțat Primăria Râșnov pe pagina de Facebook.

Prețul unui bilet de intrare este de 10 lei/persoană. Pentru copiii cu vârste sub 12 ani, intrarea este gratuită. Biletele pot fi cumpărate doar de la fața locului și doar cu cardul.

Cu această ocazie, va putea fi vizitată și expoziția „Poloneze și românce care au schimbat lumea”, găzduită de Turnul Báthory, tot de săptămâna viitoare.

Astfel, vizitatorii vor putea urca în turn pentru o panoramă spectaculoasă asupra munților și vor putea descoperi expozițiile temporare cu tematică istorică, organizate în parteneriat cu muzee și instituții culturale din toată țara și din străinătate.

Primăria Râșnov justifică introducerea taxei de vizitare prin faptul că au crescut costurile cu întreținerea acestor obiective turistice.

De ce se introduce această taxă?

"În contextul economic actual, întreținerea grădinii, a facilităților și a zonei istorice necesită fonduri suplimentare.

▪️ Toaletele de la intrare au fost modernizate și redeschise, generând costuri de mentenanță.

▪️ Monumentul istoric aflat în restaurare necesită contribuții financiare constante din bugetul local.

Prin această taxă sprijinim eforturile de conservare și redeschidere a monumentului în condiții cât mai bune", a scris Primăria pe Facebook.

Români amendați în Bulgaria pentru că au instalat rulote într-o veche zonă turistică. Ce vină le-au găsit autoritățile locale VIDEO
Români amendați în Bulgaria pentru că au instalat rulote într-o veche zonă turistică. Ce vină le-au găsit autoritățile locale VIDEO
Peste o sută de turiști, cei mai mulți fiind români, au fost amendați în Bulgaria, pe motiv că și-au instalat rulotele într-o zonă naturală protejată. Locul în care au acționat...
Două turiste care făceau baie în mare, în Grecia, îngrozite când s-au văzut urmărite de un porc mistreț VIDEO
Două turiste care făceau baie în mare, în Grecia, îngrozite când s-au văzut urmărite de un porc mistreț VIDEO
Două tinere influencerițe, aflate în vacanță în Grecia, relatează că au fost îngrozite în momentul în care au văzut că, în timp ce făceau baie în mare, în spatele lor înota un...
#turism, #gradina cetate mediavala rasnov, #bilet acces , #stiri vacanta
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Bonusuri generoase pentru "tacere". Cat castiga cu adevarat magistratii: unii au sporuri suprapuse pentru aceleasi atributii
a1.ro
Imaginea rara cu Raluca Badulescu in costum de baie. Vedeta a aparut si fara peruca
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Grădina Cetății Medievale Râșnov va putea fi vizitată doar pe bază de bilet de acces. Motivele introducerii taxei de intrare
  2. Programul de Afiliere TEMU 2025: Ghidul Complet pentru a Câștiga Online
  3. August, luna mai multor spectacole astronomice: Cum poți vedea Luna Sturionului, planetele și meteorii în acest weekend
  4. Modul de preparare a cartofilor care crește riscul de diabet. „Nu ar trebui să demonizăm alimentele fără a lua în considerare cum sunt gătite” STUDIU
  5. Horoscop zilnic. Vineri, 8 august. Zodia care ar trebui să acorde mai multă atenție sănătății
  6. Bancul zilei: De ce găinile mănâncă ciocolată
  7. Două turiste care făceau baie în mare, în Grecia, îngrozite când s-au văzut urmărite de un porc mistreț VIDEO
  8. La ce să fii atent când rezervi bilete de avion? Iată 8 aspecte
  9. Superman va lupta împotriva imigranților în SUA. Actorul Dean Cain se alătură administrației Trump și va activa în Serviciul de Imigrare și Control Vamal
  10. O nouă bizarerie s-a viralizat pe TikTok și face victime. Influencerii specializați “sleepmaxxing” dau sfaturi ridicole care pun în pericol sănătatea