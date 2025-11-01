Ce se va întâmpla cu turismul românesc în 2026: „Guvernul ne-a speriat”

2026 se anunță un an complicat pentru turismul românesc. Puterea de cumpărare a românilor e tot mai puternic lovită pe fondul măsurilor asumate de Guvernul Bolojan, iar turiști străini sunt prea puțini.

Antreprenorii din turism, respectiv HoReCa, își fac planurile pentru concedieri și chiar închiderea afacerilor. Traian Bădulescu, expert în turism și purtător de cuvânt al ANAT, a realizat pentru Ziare.com radiografia dură a anului 2025.

„2025 a fost, din păcate, un an cu scăderi economice în mai multe domenii, pentru că românii nu mai vor să cheltuiască. O parte nu mai au putere de cheltuire ca în anii precedenți, iar o parte preferă să păstreze banii, să nu-i mai arunce în piață ca înainte. Guvernanții ne-au speriat. A fost un an cu cheltuieli precaute”, a declarat Bădulescu.

Scăderi anticipate pentru anul 2026, din partea afaceriștilor din HoReCa și turism

Măsurile de austeritate ale puterii politice au lovit puternic în sectorul turistic. Antreprenorii din domeniu se așteaptă la un 2026 mai slab decât 2025, în care consumul cetățenilor va fi și mai puternic inhibat.

„Statistica a arătat o scădere de 5-10% în 2025. Ar putea fi și mai mult. Dacă nu era acest an de criză, dacă nu erau aceste măsuri precum creșterea TVA, tăierea la jumătate a voucherelor de vacanță, poate am fi fost în altă situație. Voucherele au ajutat turismul intern și, evident, angajații.

Pe turism, mai ales în turismul intern, dacă nu se revine la valoarea inițială a voucherelor de vacanță și dacă nu se investește mai mult în promovarea externă, nu văd o ameliorare. Au fost multe promisiuni, precum prima de incoming, pentru cei care aduc turiști străini și stau mai mult de cinci nopți. Nu văd perspective mai bune pentru anul următor. Pe turism intern va fi o scădere în 2026”, a avertizat Bădulescu.

Scăderi au fost consemnate de hotelieri și pentru pachetele de Revelion 2025-2026.

„Din ce am discutat cu agențiile, vorbim despre o scădere față de anul trecut, în condițiile în care 2024 a fost un an bun. Scăderile sunt mai ales pe turismul intern. Pe extern, e cam la fel ca anul trecut”, a mai transmis Bădulescu.

„Datorită voucherelor, numărul de unități a crescut de la puțin peste 6.000 la 28.000”

Eliminarea parțială a voucherelor de vacanță contribuie la îngenuncherea turismului românesc, susține consultantul turistic.

„Voucherele de vacanță sunt un suport în perioada asta pentru turismul intern. Se poate și fără vouchere, dar ele au dovedit anumite aspecte: datorită lor, tot mai multe structuri de cazare au intrat în legalitate. Datorită voucherelor, numărul de unități a crescut de la puțin peste 6.000 la 28.000. No comment, aș spune.

Românii, de fel, circulă în România. Dacă în străinătate avem două-trei milioane care merg în mod organizat, la nivel intern avem 10-11 milioane, asta spune INS-ul. Voucherele de vacanță au avut și măsuri sociale: mulți oameni din mediul rural, cu venituri mai mici, au beneficiat de concedii. Voucherele de vacanță au mărit gradul de ocupare, au determinat românii să meargă și în zonele rurale, în zona de turism balnear. Datorită voucherelor a crescut turismul și în extrasezon. E o legendă că turismul litoral a beneficiat cel mai mult de vouchere de vacanță. Fals. Din contră, turismul balnear și chiar cel rural, au beneficiat foarte mult”, a precizat expertul turistic.

Panică în HoReCa: „Unii hotelieri au început să facă oferte speciale pentru a atrage turiști, au început să scadă prețurile”

Hotelierii nu se mai grăbesc să crească prețurile, susține analistul.

„Unii hotelieri au început să facă oferte speciale pentru a atrage turiști, au început să scadă prețurile. Cine a oferit raport calitate-preț a avut de câștigat. În vară, hotelurile care s-au promovat bine, care au ajustat prețurile, au fost pline. Chiar în septembrie. Nu exagerez. Însă, la nivel general, pe litoral, da, interesul a scăzut”, a concluzionat Bădulescu, pentru Ziare.com.

