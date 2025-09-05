Semnal de alarmă pentru Guvernul Bolojan. Ce se întâmplă cu turismul românesc

Antreprenorii din HoReCa, respectiv cei ce gestionează afaceri în turism, deja estimează că anul 2025 este mai degrabă un eșec. Datele consemnate deja și prognozele au fost prezentate în Carta Albă a Turismului 2025 lansată în această săptămână, la Constanța, de Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (IMM România).

73% dintre antreprenorii din turism care au participat la studiul realizat de IMM România au declarat că în 2025 se confruntă cu o scădere a veniturilor comparativ cu anul trecut. În 2024, 60% dintre respondenți declarau că au venituri în creștere față de anul 2023, potrivit documentului citat.

De asemenea, în acest an, 60% dintre cei chestionați susțin că autoritățile publice nu sprijină suficient acest sector economic.

Perspective negative pentru turismul românesc

Și mai grav, 82% dintre operatorii din turism consideră că anul viitor gradul de ocupare al unităților de cazare va fi în scădere, motiv pentru care „nu se mai gândesc la investiții, la profit și nici la angajări, ci doresc să poată să mențină afacerea la actualele dimensiuni”, potrivit senatorului social-democrat Florin Jianu, fost președinte executiv al CNIPMMR (IMM România).

„Carta Albă este realizată pe un eșantion de 300 de antreprenori care au ales să răspundă întrebărilor noastre. Din perspectiva evoluției veniturilor în turism am avut creșteri consistente încă din anul 2023, dar în 2025 avem o scădere. Principalii factori pentru creșterea din 2023 și 2024 au fost voucherele de vacanță și TVA-ul redus. De aici lansăm un apel în a menține voucherele de vacanță dar și TVA-ul redus.

În caz contrar, statul ar pierde aproximativ 10 miliarde din ceea ce înseamnă diferența de scădere de cifră de afaceri pentru că o TVA crescută înseamnă implicit prețuri mai mari, înseamnă un consum mai mic, costuri mai mari, înseamnă de fapt că antreprenorii români din turism își pierd competitivitatea”, a explicat Jianu, fost ministru pentru Mediul de Afaceri, actual parlamentar PSD, citat de Bursa.

