Peste 200.000 de turişti, aşteptaţi să ia cu asalt litoralul în minivacanţa de Sfânta Maria. Dar prețurile îi vor lua la rândul lor cu asalt pe turiști

Minivacanața de Sfânta Maria va fi practic cel mai aglomerat weekend de pe litoral. FOTO discoverdobrogea.ro

Gradul de ocupare în unităţile de cazare de la Marea Neagră în minivacanţa de Sfânta Maria va depăşi 95%, estimează Litoralulromanesc.ro, turoperator specializat pe această destinaţie. Aproximativ 200.000 de turişti sunt aşteptaţi la mare la finalul acestei săptămâni, confirmând faptul că jumătatea lunii august reprezintă vârful sezonului estival pe litoralul autohton.

”Gradul de ocupare în unităţile de cazare de la Marea Neagră în minivacanţa de Sfânta Maria va depăşi 95%”, estimează Litoralulromanesc.ro, turoperator specializat pe acest segment de turism, care arată că multe dintre hotelurile populare sunt deja fully booked în intervalul 15-17 august.

”Perioada din jurul datei de 15 august aduce, an de an, un aflux mare de turişti pe litoralul românesc, fiind momentul preferat de mulţi români pentru concediu, iar faptul că anul acesta sărbătoarea religioasă cade vineri face ca numărul celor care rezervă un sejur la mare să fie peste nivelul de anul trecut. Pentru cei care nu au apucat să rezerve din timp, mai există variante last-minute, însă numărul camerelor libere este destul de redus, iar rezervările se fac foarte rapid. Cei care rezervă pe ultima sută de metri se orientează mai ales către pachete care includ cazare şi mic dejun”, afirmă Ştefan Necula, director Litoralulromanesc.ro.

Chiar şi cu câteva zile înainte de minivacanţă, se mai găsesc locuri în unele unităţi, cu preţuri ce pornesc de la 295 de lei/noapte/cameră dublă la un hotel de trei stele din Mamaia, de la 460 de lei/noapte la patru stele în aceeaşi staţiune, sumă ce acoperă cazarea şi micul dejun.

În Mamaia Nord, la o unitate de trei stele, o noapte de cazare costă de la 275 de lei pentru o cameră dublă, în vreme ce în Eforie Nord, cazarea la o pensiune de trei stele costă de la 300 de lei/noapte, iar la un hotel de trei stele – de la 357 de lei/noapte/cameră dublă. Cei care doresc să stea la patru stele în Eforie Nord şi să aibă inclus şi micul dejun trebuie să achite de la 524 de lei/noapte.

În sudul litoralului, o noapte de cazare la un hotel de trei stele din Neptun-Olimp costă de la 269 de lei şi include şi micul dejun. În staţiunea Jupiter, cazarea la un hotel de trei stele costă de la 355 de lei/noapte/cameră dublă. Turiştii care doresc să beneficieze şi de mic dejun şi prânz pot rezerva pachete la un hotel de trei stele cu preţuri care pornesc de la 650 de lei/noapte/cameră dublă.

”Chiar dacă, începând cu 1 august, cota de TVA în turism a crescut, tarifele pachetelor de vacanţă la mare au rămas neschimbate. Preţurile nu vor suferi modificări până la finalul acestui sezon estival”, precizează reprezentantul turoperatorului.

În ceea ce priveşte topul staţiunilor preferate de turiştii români pentru minivacanţă, Eforie Nord se află pe primul loc, staţiune urmată de Mamaia şi de Neptun. Cei mai mulţi turişti au optat pentru pachete de 3-4 nopţi, însă nu lipsesc şi vacanţele mai lungi, de până la o săptămână, în special în cazul celor care au rezervat din timp. Facilităţi precum piscină, plajă privată, loc de joacă pentru copii sau terenuri de sport au fost printre criteriile decisive în alegerea hotelului.

În minivacanţa de Sfânta Maria, turiştii pot participa, în 15 august, la festivităţile dedicate Zilei Marinei, care vor fi organizate în porturile de la Marea Neagră.

”După acest weekend prelungit, tarifele pe litoralul autohton încep să scadă, mai ales că urmează să fie lansată ediţia de toamnă a programului Litoralul pentru Toţi, iniţiativă prin care turiştii beneficiază de reduceri semnificative la cazare. În plus, avantajele unei vacanţe în extrasezon sunt legate de vremea încă frumoasă şi potrivită pentru plajă şi mai puţină aglomeraţie în staţiuni. Programul Litoralul pentru Toţi a fost creat cu scopul de a face vacanţele pe litoral mai accesibile unui număr cât mai mare de turişti”, mai spun reprezentanţii companiei.

