Declinul turismului românesc. 5 obiective, lăsate în paragină sau promise fără a se realiza

Turismul românesc prezintă și povești triste, ce reflectă delăsarea, corupția și birocrația excesivă. Multe obiective turistice au fost fie lăsate în paragină, fie au fost promise, dar nu s-au mai concretizat. Iată câteva dintre ele.

România nu reușește să atragă foarte mulți turiști străini din cauza lipsei unei strategii coerente ce implică, printre altele, promovare, respectiv bugete competitive. Spania, Franța și Italia atrag cei mai mulți turiști, iar ca procent din PIB, Grecia și Croația sunt lideri, cu 20-25%. Din această perspectivă, potrivit datelor oficiale, Spania se află la 15-16%, Italia la 11%, iar Franța la 9%. Ungaria raportează 7%, Polonia aproximativ la fel, iar România se află printre ultimele locuri din UE, din acest punct de vedere, cu undeva la 5% din PIB.

Turismul românesc este considerat subdezvoltat, în ciuda potențialului imens - poziționarea în spațiul carpato-danubiano-pontic este doar un argument în acest sens. Litoralul românesc merge într-un continuu declin. Nu atrage străini și, mai mult decât atât, tot mai puțini români îl evită, alegând Bulgaria, Grecia sau Turcia, Vestul sau destinații exotice. Nici turismul istoric, urban, cultural nu este promovat suficient de bine, sunt de părere specialiștii din domeniu. Investițiile impulsionate de Executiv sunt minime, avertizează Traian Bădulescu, expert în turism. În jur de 2,4 milioane de turiști străini ajung în țara noastră, prea puțini, avertizează oficialul ANAT.

Pe lângă promovarea modestă, lipsa unei strategii, taxele tot mai mari impuse de guvern, în cazul de față Guvernul Bolojan (PSD, PNL, USR, UDMR), turismul românesc prezintă și povești triste ce reflectă delăsarea, corupția și birocrația excesivă.

5. Băile Govora (jud. Vâlcea) - balneo

Stațiune balneară de pe Valea Oltului, cu clădiri istorice precum Pavilionul de Băi - părăginită, mai reprezintă doar un punct de popas pentru turiști, nu o zonă de petrecut concediul, cu familia. După 1990, lipsa reabilitărilor, atragerii de fonduri, respectiv gestionarea defectuoasă au lăsat majoritatea infrastructurii în paragină.

4. Stațiunea Vidra (Voineasa, jud. Vâlcea) - balneo

Proiect ambițios inițiat în anii '70 pentru găzduirea Olimpiadei de Iarnă, cu planuri pentru hoteluri, pârtii de schi și facilități de agrement. După 1989, transferul către sindicate și lipsa investițiilor au transformat-o într-o „stațiune-fantomă", cu clădiri abandonate, vandalizate și invadate de vegetație, comparată cu Cernobîl de cei mai exigenți vizitatori.

3. Ferma Hermes (jud. Ialomița) - divertisment

Ferma Hermes a fost o importantă atracție turistică a anilor '90. În fiecare sezon estival, 10.000 de oameni se cazau sau se bucurau în trecere de atracțiile proiectului creat de către afaceristul Alexandru Ilie.

La începutul anilor '90, Ilie a simțit oportunitatea și a reușit să facă o avere impresionantă din comerț/bișniță cu mărfuri aduse din străinătate. Pe fondul ascensiunii sale, Ilie și-a construit lângă Slobozia (jud. Ialomița), pe un domeniu de 9 hectare, o fermă replicată după „Southfork”, cea din serialul îndrăgit de milioane de români la acea vreme, „Dallas”. Punctul turistic punea la dispoziția vizitatorilor hoteluri, restaurante, o piscină, o herghelie și o replică a Turnului Eiffel - un turn de cinci ori mai mic decât originalul - printre altele. Întreg complexul a fost construit în perioada 1992-1994 și a funcționat până în 1997. Se spune că 10.000 de vizitatori ajungeau la Ferma Hermes, în sezonul estival, pentru a se bucura de atracțiile domeniului.

Declinul imperiului Hermes a început odată cu problemele penale ale lui Ilie, din sfera infracționalității economice. În 1997, a fost condamnat la doi ani de închisoare, iar în 2000 a fost condamnat la alți 12. A fost eliberat mai devreme, pentru bună purtare, în 2009.

Domeniul „Hermes” a fost luat de creditorii bancari, pe fondul datoriilor acumulate de către Ilie. Apoi, satul de vacanță a ajuns în proprietatea mai multor entități care nu au reușit să ”resusciteze” punctul de atracție ce în trecut era considerat ideal pentru petrecerea unui concediu, pentru unii, iar pentru alții excelent pentru un popas, în drum spre mare sau spre deltă.

În august 2025, complexul „Hermes”, deschis publicului, inspiră tristețe. Atât clădirile, cât și elementele decorative precum statuile, fântânile sunt părăginite. Restaurantele, de asemenea, arată precum un decor dintr-un film de groază. În prezent, se speculează că în fostul sat de distracție creat de către Ilie ar urma să se facă un azil de bătrâni.

2. Stațiunea Mamaia - litoral

„Perla litoralului românesc” a fost un simbol al turismului de lux în perioada comunistă, încă din anii '60. În ‘90, până prin 2010, Mamaia a atras turiști și mai înstăriți, dar și familiști și străini. Însă, centrul și sudul, cu hoteluri vechi, au intrat într-un puternic declin, pe fondul dezvoltării zonei de nord, Năvodari, unde s-au construit hoteluri de lux, blocuri și, de asemenea, s-au deschis cluburi considerate de calitate, dar și cu prețuri „peste medie”. Referitor la stațiunea veche, cazinoul regal a fost lăsat în paragină mai mulți ani, la fel și celebrul Hotel Perla, din sud. Până prin 2010, zona de sud era la mare căutare.

Multe dintre hotelurile din centru și sud necesită investiții, altele sunt părăginite sau abandonate. „Distracția” s-a mutat spre Năvodari. Prețurile considerate „exagerate” și lărgirea „excesivă” a plajelor a îndemnat turiștii să se îndrepte ori către nord, ori către alte stațiuni sau către vecinii bulgari, ori către greci sau alte destinații din Vest, ori exotice.

„Oricum, urmează să apară datele oficiale privind sezonul estival. Un sezon și mai modest decât cele precedente, având în vedere descurajarea Guvernului privind turismul autohton”, a declarat Traian Bădulescu, pentru Ziare.com.

1. Dracula Park - divertisment

Proiectul Dracula Park a fost una dintre cele mai ambițioase și controversate inițiative din turismul românesc post-1990, lansată în 2001 cu scopul de a crea primul parc tematic din România, inspirat de legenda lui Dracula. Proiectul ar fi trebuit să fie „montat” în localitatea Târgușor, din județul Constanța, la aproximativ 20 km de malul Mării Negre. La acea vreme, proiectul promitea o investiție de aproximativ 100 de milioane de euro. Mitul promovat de către scriitorul Bram Stoker ar fi urmat să atragă turiști din întreaga lume, în Constanța.

Parcul de distracții ar fi inclus atracții precum castele medievale reconstituite, roller-coastere tematice, spectacole cu vampiri, un hotel tematic și facilități de agrement pentru familii, cu estimări de 1 milion de vizitatori anual. Dezvoltatorul principal era o companie americană - Dracula Land SRL și alți investitori străini. Totuși, proiectul s-a transformat într-un eșec de răsunet. Astfel, a devenit un simbol al birocrației, al managementului defectuos din România și al acuzațiilor de corupție.

Licențele de construcție au fost acordate în 2001, dar în 2004 au fost suspendate, după ce s-a constatat existența unor situri arheologice în apropiere, ruine medievale. Investitorii americani s-au retras pe fondul întârzierilor și a scandalurilor din spațiul mediatic românesc pe marginea acestui subiect. Guvernul Năstase (PSD) s-a opus continuării proiectului. În prezent, terenul este parțial utilizat pentru ferme.

„Dracula Park nu a fost o idee rea, doar că nu a fost bine conceput acest proiect pentru a fi pus în practică. Ideea era bună. Mulți americani, britanici întrebau când va fi gata”, a declarat Traian Bădulescu.

Ce se întâmplă cu Băile Herculane

Din punctul de vedere al consultantului în turism, faptul că stațiunea Băile Herculane (jud. Caraș-Severin) a rămas părăginită nu este pe deplin adevărat.

„Unele stațiuni pe zona de balneo au rămas părăginite, altele, dimpotrivă, au crescut. A crescut mult Băile Herculane. E o legendă faptul că au rămas în paragină. Nu, în paragină sunt doar câteva obiective istorice - de exemplu, Cazinoul - în restaurare acum. Apoi, băile imperiale, care, vai de ele, amenință să cadă. În anumite cazuri, primăriile nu au ce face, pentru că anumite imobile, atracții turistice, au fost privatizate acum mai bine de două decenii și nu au reușit să le recupereze.

În Băile Herculane, hotelurile au fost refăcute, modernizate. De exemplu, acele hoteluri-mamut, cumpărate de investitori privați acum vreo 10-15 ani. Infrastructura rutieră e OK, există diverse magazine. Bine, cea mai modernizată stațiune balneară de la noi este clar Băile Felix, unde s-a construit și primul hotel de 5 stele. Avantajul e că acolo o mare bază din sfera hotelieră e deținută de o singură societate. Și-au revenit bine și Covasna, Borsec are hoteluri de calitate, Sovata e în creștere, plus Călimănești, Căciulata”, a punctat Bădulescu.

Totuși, Guvernul încă nu știe să profite de potențialul turistic al României în vederea atragerii de bani.

„Turismul înseamnă export de servicii. În schimb, Guvernul se gândește doar la împrumuturi, la cum să mai mărim taxe, la cum să mai tăiem din cheltuieli. Însă, o țară trăiește din generarea unor profituri, din a oferi niște produse și servicii de calitate, de pe urma cărora să câștige. În cazul nostru, lipsă.

Pentru că turismul de incoming - deci atragerea de turiști străini - înseamnă export de servicii, unele state trăiesc din această activitate. De exemplu, Grecia. Din păcate, nu știm să profităm. Nu avem autostrăzi dintr-un capăt în altul al țării, încă. Însă, avem aeroporturi, avem, în general, infrastructură, avem ce trebuie. Timișoara a fost capitala culturală a Europei în 2023, județul Harghita va fi capitala gastronomică a Europei în 2027”, a comentat Bădulescu.

