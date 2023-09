Româncă dezamăgită într-o locație de fițe de pe litoral: ”Mirosea nașpa”. Care e legătura cu președintele Franței

O turistă româncă aflată în vacanță pe litoralul bulgăresc și-a relatat experiența neplăcută într-o locație exclusivistă, care a fost utilizată în trecut inclusiv de președintele Franței, Emmanuel Macron.

”Vacanța la bulgari 10.09.2023

Am fost și noi puțin la bulgari că tot e modă și totul muuuult mai ieftin ca la noi cică. Surpriză mare, am ajuns pe plaja Adora, nu m-a dat pe spate deloc, mică, înghesuită și cu multe pietre (2 șezlonguri și 1 umbrelă în banii noștri 90 RON, mi se mare exagerat de scump mai ales pentru luna Septembrie, mâncarea la fel, un gyros de pui 19 leva - 47 RON în banii noștri (cartofi, carne pui și sos tzatziki, atât)).

Am fost cazați la resort Kaliakria, spațiile exterioare arată super, multe piscine, camera nu era wow, dar se poate locui și sunt destul de spațioase, în baie mirosea nașpa.

El Balcon del Mundo este restaurantul din resort, arată bine, cu priveliște la mare, dar la fel, prețuri măricele zic eu, un burger 74 RON.

În concluzie este frumos și scump”, a scris turista pe un grup special destinat vacanțelor.

Românca respectivă a primit numeroase răspunsuri, majoritare fiind cele care o critică pentru pretențiile considerate exagerate.

”Balcon del Mundo e mai degrabă un restaurant de fițe, aveți variante mai ieftine în Kavarna. La fel și pentru cazare pentru bugete mici în Kavarna sunt destule soluții”, a comentat cineva.

”Și noi am fost in aceeasi locatie in primele zile din septembrie. Mie mi-a placut maxim, curatenie peste tot, camerele spatioase si curate, balcon mare. Restaurantul mentionat e de fite si putin scumpuȚ, dar mai era o terasĂ cu pizza, paste mega bune. Prețuri un pic mai mari ca la noi, dar nu e de speriat. Plaja are farmecul ei, mică, sălbatică, iar apa mi s-a părut mult mai curată decât la noi. As alege oricand Bulgaria in locul României”, a completat o altă persoană.

”O singură mențiune, restaurantul amintit este în top 5 în Bulgaria, președintele Franței cu soția au mâncat acolo la ultima vizită, deci nu știu cu ce comparați în România....mai mult resortul în care ați stat este de 4 stele, iar în prețul camerei intră accesul la cele 5 piscine, sezlonguri, baldachine, parcarea păzită, la sala de fitness și terenurile de sport, la locurile de joacă interior/exterior....deci comparați va rog cu ceva asemănător de la noi...”, a fost un alt răspuns.