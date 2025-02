Schimbare majoră în politica unei linii aeriene low-cost foarte populare în România. Decizia a creat un val de nemulțumiri printre călători

Începând cu luna mai 2025, compania aeriană irlandeză Ryanair a anunțat că va elimina complet biletele de îmbarcare tipărite. Compania deja cunoscută pentru zborurile ieftine va percepe taxe deosebit de ridicate atât pentru imprimarea biletelor de către operatorii de îmbarcare, cât și pentru check-inul la aeroport.

În mai 2025, Ryanair va introduce schimbări majore în politica sa, printre care eliminarea completă a biletelor de îmbarcare tipărite, măsură care va intra în vigoare în mai 2025.

Eoghan Corry, expert în turism, a declarat pentru tabloidul irlandez RSVP Live că va fi „haos” când va intra în vigoare noua regulă. „Încă sunt multe persoane care se prezintă cu bilete de îmbarcare tipărite. Compania estimează că este vorba de mai puțin de 20% dintre pasageri, dar totuși, 20% reprezintă un număr semnificativ. Când Ryanair va impune această regulă, este de așteptat să apară probleme”, a adăugat acesta, potrivit sursei citate.

În prezent, site-ul oficial al companiei precizează că biletul de îmbarcare în aplicația Ryanair se poate accesa imediat după check-in. „Nu este necesar să-l imprimați, decât dacă plecați de pe un aeroport din Maroc. Dacă nu aveți acces la o imprimantă, îl putem tipări la ghișeul de check-in, însă se va percepe o taxă de reemitere a biletului de îmbarcare pentru fiecare pasager”, clarifică compania aeriană.

Taxe pentru check-in și reemiterea biletului de îmbarcare

Conform grilei de tarife a Ryanair, reemiterea unui bilet de îmbarcare costă 20 euro, iar check-in-ul la aeroport costă 55 euro (sau 30 euro pentru zborurile din Spania). Taxa se aplică per pasager și per segment de zbor, cu excepția clienților Flexi Plus și a celor cu bilete Plus achiziționate după 11 decembrie 2019. Pentru check-in și generarea biletului de îmbarcare digital, pasagerii pot folosi site-ul Ryanair sau aplicația mobilă.

Pe site-ul oficial al companiei, se menționează: „Odată ce v-ați autentificat, selectați opțiunea de check-in și introduceți detaliile documentului de călătorie. Pentru siguranța dumneavoastră, a celorlalți pasageri și a echipajului, procesul de check-in trebuie realizat personal, de un alt pasager din rezervare sau de o persoană care cunoaște detalii despre dumneavoastră și bagajele transportate. Această cerință are rolul de a asigura conformitatea cu reglementările de siguranță, securitate și sănătate publică, inclusiv cu Instrucțiunile Tehnice ICAO, Regulamentul (UE) 2015/1998 și protocolul EASA/ECDC privind siguranța sanitară în aviație.”

Scandal pe rețelele sociale, pe tema imprimării biletelor de avion

Anunțul companiei a devenit viral pe rețeaua de socializare TikTok, generând reacții pline de furie din partea călătorilor. „Cum va afecta acest lucru generația mai în vârstă, care nu se pricepe atât de bine la tehnologie?” a comentat un utilizator cu numele @skatkatzenberg. „Și ce se întâmplă când sistemele companiilor aeriene cad? E o idee grozavă până când sistemele nu mai funcționează”.

Un alt utilizator, a spus: „Deci, dacă ai probleme cu telefonul, asta e, nu mai zbori. Ce regulă ridicolă. Încercă să complice lucrurile fără niciun motiv”.

„Ridicol, având în vedere că unii oameni mai în vârstă nu au smartphone-uri”, a adăugat o altă utilizatoare a TikTok, în timp ce un altul și-a exprimat acordul cu aceasta: „Cred că va provoca haos, mai ales pentru persoanele în vârstă”, citează Hotnews reacțiile documentate de ziarul britanic Metro.

Ryanair, care luna trecută a propus și limitarea vânzărilor de băuturi alcoolice în aeroporturile din Europa, afirmă că 60% dintre pasagerii săi folosesc deja bilete de îmbarcare digitale și că are proceduri clare pentru a gestiona eventualele probleme tehnice legate de acestea. „Dacă ți se descarcă bateria, noi știm deja unde ai locul, avem documentele tale de călătorie și putem face totul la poarta de îmbarcare”, a explicat Michael O’Leary în cadrul conferinței de presă la care a anunțat modificarea.

„Deja facem acest lucru atunci când nu putem scana telefonul cuiva din orice motiv. Odată ce avem numele și pașaportul, e în regulă, iar toate informațiile vor fi în aplicație”, a asigurat O’Leary, care a fost la rândul său în centrul unei controverse recente din cauza primei uriașe pe care și-a negociat-o la compania low-cost, arată sursa citată.

Dimensiunea bagajelor, respectată la sânge

Deși a informat călătorii că va menține tarifele cât mai reduse, pasagerii trebuie să fie foarte atenți la regulile stricte privind bagajele, pentru a evita costuri suplimentare. Restricțiile legate de dimensiunile bagajelor, taxele percepute pentru cele care depășesc măsurile tipice pentru bagajul personal gratuit (40 x 20 x 25 cm, și obligativitatea ca bagajul să încapă sub scaunul din față) vor fi verificate cu foarte mare atenție de angajații liniei aeriene.

La capitolul check-in, pasagerii care au achiziționat un loc alocat pot efectua formalitățile online cu până la 60 de zile înainte de zbor. Cei care nu plătesc pentru selectarea locului primesc unul aleatoriu gratuit, cu condiția să se înregistreze online în intervalul 24 - 2 ore înainte de decolare. Check-in-ul online nu mai este posibil în ultimele două ore, iar dacă această etapă este omisă, se aplică o taxă de check-in la aeroport. Ghișeele se închid cu 40 de minute înainte de decolare, iar pasagerii care nu finalizează formalitățile până atunci riscă să li se refuze îmbarcarea fără rambursare, a mai informat Ryanair.

