Țeapa luată de o turistă care a plătit o avere pentru o cameră cu vedere la mare, în Italia: ”Nimeni nu m-a păcălit chiar așa până acum”

O turistă din Argentina, care a plătit o avere pentru o cameră cu vedere la mare la un hotel din Italia, a fost oripilată când a descoperit ce i s-a oferit, de fapt.

"Am luat țeapă", a scris Clarisa Murgia în clipul care a adunat peste 3,1 milioane de vizualizări pe TikTok. Ea a plătit în plus pentru cazare după ce a văzut fotografii cu camera cu "vedere la mare" - o priveliște foarte pitorească - din reclama online a pensiunii, potrivit New York Post, citat de digi24.ro.

Pentru că, totuși, nu a vrut să facă rău nimănui, Clarisa Murgia și-a asumat pierderea și nu a dezvăluit numele stațiunii sau localității.

Când a ajuns la cazare, Clarisa a descoperit că așa-numita vedere la mare era, de fapt, o fotografie.

În clipul intitulat "așteptări versus realitate", Clarisa, care este creatoare de conținut, filmează "priveliștea" văzută de pe fereastră, dar când se apropie cu camera de geam devine clar că marea era de fapt un afiș lipit pe peretele clădirii din fața hotelului ei.

"Nimeni nu m-a păcălit chiar așa până acum, hahaha", a spus ea în clip. Comentatorii de pe TikTok au fost amuzați de experiența de vacanță pe care a avut-o Clarisa Murgia. Unul din ei i-a scris "Îmi pare rău pentru tine, dar chiar a fost amuzant".