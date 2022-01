Regulile de intrare/ieșire pe teritoriul României s-au schimbat destul de des pe întreaga perioadă a pandemiei. De aceste modificări sunt afectați atât turiștii români și străini, cât și agențiile de turism. Agențiile de turism propun o soluție mai simplă și mai eficientă pe care au înaintat-o inclusiv Guvernului: testarea pasagerilor nevaccinați la sosirea în România.

În prezent, aceștia trebuie să intre în carantină. Vicepreşedintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea, a declarat pentru Ziare.com că impredictibilitatea este una din cele mai mari probleme cu care se confruntă acum toți operatorii din turism. Aceștia au solicitat în scris Guvernului ca testarea să se facă la intrarea în România, astfel ca doar pasagerii nevaccinați depistați negativ în urma testelor Covid să nu mai fie nevoiți să intre în carantină.

”Una din cele mai mari probleme, astăzi, în turism, dar nu numai, este impredictibilitatea, și, câteodată, lipsa de rațiune a unor decizii guvernamentale. Noi am avut o regulă, cea cu 'Lista Semafor', care a fost schimbată în perioada 20.12 -08.01, introducându-se un nou 'criteriu'- țări UE și non UE. Suntem unici cu această clasificare! Această regulă a fost extinsă și după 8 ianuarie 2022. Cea mai importantă modificare este aceea că toți cei nevaccinați care vin din țări non- UE trebuie să stea în carantină 10 zile. Asta înseamnă că acești turiști nu fac nici un test, urca în avion, ajung în România și merg în carantină. Noi, ANAT, am solicitat efectuarea unui test de către cei nevaccinați la sosirea în România. Această măsură ne spune foarte clar și rapid cine este infectat și cine nu, în carantină rămânând doar cei infectați, restul putând să meargă la activitatea lor”, a declarat pentru Ziare.com vicepreşedintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea.

Ads

În afară de faptul că această variantă este mai sigură din punct de vedere medical, este și mai puțin costisitoare pentru Guvern: nu se mai plătește carantina pentru toți nevaccinații care se întorc în România, ci doar pentru cei infectați.

”Pentru cei vaccinați, care vin din țări din afara UE, este obligatoriu să vină cu test PCR făcut în țara din care vin. Apare o problema și o întrebare: ce faci dacă ești pozitiv? Cine îți plătește sejurul în țara respectivă? În general, îl plătește turistul, care, dacă este asigurat, își recuperează ulterior banii. Am solicitat și aici, în scris, Guvernului, să se facă testarea la intrarea în România. Evident, nici măcar nu am primit răspuns”, spune Alin Burcea.

Guvernul nu a găsit soluția optimă pentru a crește vaccinarea

Măsurile afectează și turiștii străini care ne-ar putea vizita țara.

”Turiștii străini sunt sensibili la măsurile anti-covid. Cu cât sint mai dure sau mai exagerate, cu atât este mai mare lipsa de interes. Cea mai bună soluție este acceptarea turiștilor străini pe bază de vaccin. Asta ar fi un avantaj, dar, desigur, nimeni nu va fi de acord. Guvernul nostru nu a găsit soluția optimă pentru a crește vaccinarea, și de aceea găsește fel de fel de variante, care în final blochează una sau alta din activități”, afirmă vicepreședintele ANAT.

Ads

Acesta dă exemple și din alte state. Alin Burcea și-a petrecut Revelionul în Spania și spune că în restaurante nu există limită de ocupare și pune foarte mult accent pe purtarea corectă a măștii, iar atmosfera este mai bună. Spania pare astfel să "lase în urmă" pandemia.

”În Spania, și în Europa în general, problema se pune altfel. Acolo există și funcționează certificatul de vaccinare, populația fiind vaccinată în proporție de peste 70%. Nu există limită de ocupare în restaurante (oricum este același pericol, dacă restaurantul este ocupat în proporție de 30/50/70%). În Franța se cere certificatul verde în restaurante, în Spania nu. Se pune foarte mult baza pe purtarea corectă a măștii. Oricum, atmosfera generală este mult mai bună decât în România. Nu se vorbește 90% la televiziuni numai despre Covid, aici se iau măsuri, nu se discută la televizor. Autoritățile, conducătorii Spaniei nu dau mesaje panicarde, ci, din contra, mesaje de încurajare. Mai nou, Guvernul Spaniei dorește să trateze pandemia Covid ca o... endemie, să nu mai transmită zilnic număr de infectări, ci doar spitalizări. Scopul este acela de a nu mai alerta populația în mod inutil. Evident, sistemul lor medical este foarte bun, și atunci nu este o problemă tratarea tuturor celor infectați. Cu alte cuvine, Spania vrea să "lase în urmă" pandemia, sesizând, de asemenea, că varianta Omicron pare să fie finalul acestei pandemii. Din păcate, în România, nu am reușit să legiferăm certificatul verde, nu am reușit să avem un procent mare de vaccinare, nu testăm suficient (și gratuit!..), și de aceea speranța noastră de a "scăpa" este mult mai îndepărtată”, adaugă Alin Burcea.

Întrebat spre ce destinații se îndreaptă acum turiștii români, acesta ne-a răspuns că în acest moment, românii merg în Egipt, Dubai, Republica Dominicană. Se vând deasemeni și pachete de vacanță la schi în România si Bulgaria, în Austria, în Italia.

”Fiind în plină perioadă de Early Booking, se vând destinațiile verii: Turcia, Grecia, Spania, Cipru. S-au redeschis Israel, de exemplu, și Anglia, care nu mai cere test la intrarea în țară. Românii caută, deasemeni, și circuitele”, a mai spus el.

Ads