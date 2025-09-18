Marile oportunități ale turismului românesc. Două obiective insuficient promovate. Câți vizitatori ar putea atrage țara noastră, anual: „Suntem codași”

Autor: Andi Miron
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 03:50
104 citiri
Decebal, zona Cazanelor / Unsplash.com, Axinte

Potențialul turistic al României este consistent, dar insuficient exploatat. Mai este mult loc de creștere, avertizează expertul în turism Traian Bădulescu, pentru Ziare.com.

În piața concurențială europeană, România nu prea se vede.

„La nivelul Uniunii Europene, din perspectiva turistică, noi suntem cam codași, din păcate. Dar potențialul este foarte mare. Anul trecut am avut 2,4 milioane de turiști, dar pe infrastructura actuală am putea primi 7 milioane. Minimum de două ori mai mulți. Gradul total de ocupare al hotelurilor, anual, este de 30%. Mai e mult loc”, este de părere reprezentantul ANAT (Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România).

Dunărea și zona Bărăganului sunt două dintre „bijuteriile” dosite, cu mare potențial turistic în cazul României, susține Bădulescu.

„Există mare potențial dacă vorbim despre Dunăre. Totuși, avem acces la 1.000 de kilometri de Dunăre, niciuna dintre celelalte țări nu are atât de mult. Din păcate, nu valorificăm decât două porțiuni din Dunăre, așa cum trebuie: Cazanele - considerate de mulți experți în turism, ziariști din Europa drept cel mai frumos peisaj riveran din Europa. Și pe bună dreptate, există Dunărea, relieful stâncos; respectiv Defileul.

Altă zonă pe care aș promova-o mai mult ar fi Bărăganul, zona Slobozia. Au început să fie renovate conace. Multe dintre ele au ajuns în paragină, în vremea comunismului”, a declarat Traian Bădulescu.

În Bărăgan pot fi vizitate muzee precum Muzeul Național al Agriculturii, Muzeul Județean Ialomița, Casa Memorială a dirijorului Ionel Perlea, mănăstiri precum Mănăstirea Sfinții Voievozi - ctitorită de către Matei Basarab, Catedrala Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, conace și situri precum Conacul Hagianoff, Conacul Marghiloman, Cetatea Helis, Orașul de Floci de la Giurgeni. În plus, turiștii pot vizita stațiunea balneară Amara sau Ferma Hermes, ce are o poveste fascinantă.

Perspective pentru București, din punct de vedere turistic

Nici în cazul Capitalei nu se fac suficiente eforturi pentru promovare, este de părere Bădulescu. Totodată, sunt necesare investiții în punerea la punct a clădirilor vechi

„Ne-au spus mai mulți: păcat de București… Dacă ar fi toate clădirile restaurate, altfel ar fi. Din păcate, sunt multe clădiri în paragină. Iar atunci când sunt restaurate, arată într-un fel. De exemplu, pe Bd. Regina Elisabeta au început să fie restaurate tot mai multe clădiri. Totul se schimbă, așa trebuie să arate o capitală ce dorește să devină și turistică”, a punctat consultantul turistic.

Turiștii au ce face în București. Investițiile în promovare îi pot atrage. Traian Bădulescu a trecut în revistă câteva dintre obiective.

„Avem și noi cu ce ne mândri. Vrem, nu vrem, Palatul Parlamentului atrage. Eram cu niște newyorkezi care au rămas uimiți când l-au văzut. Apoi, Casa Ceaușescu - în acest caz vorbim despre istoria recentă, Catedrala Mântuirii Neamului, care va fi sfințită în octombrie - zona Palatului Parlamentului se dublează ca potențial. Catedrala Mântuirii Neamului e cea mai înaltă catedrală ortodoxă din lume (132 de metri). Contează să bifezi astfel de recorduri. La ruși există catedrale înalte, dar care au puțin peste 100 de metri. În plus, și Muzeul Satului este un punct de atracție, destul de interesant pentru turiști.

Nu ne comparăm cu Paris ori Viena la muzee, dar avem și noi Antipa, care a fost modernizat. Avem Muzeul Militar, Muzeul de Artă - fostul Palat Regal. Din păcate, Muzeul de Istorie, unde avem o copie după Columna lui Traian, este deschis doar parțial. Mai avem și Muzeul Cotroceni, să nu uităm! Avem și Curtea Domnească, dar în reparații, de ani de zile. Putem face asocierea cu Dracula, o nișă. Bucureștiul a fost atestat pe vremea lui Vlad Țepeș, iar unii nu profită de acest lucru, din punct de vedere turistic. Legenda lui Dracula poate atrage turiști, mai ales din țările anglo-saxone, din Marea Britanie, SUA, Canada, Irlanda, poate chiar și chinezi”, a punctat Bădulescu.

Mai mult, România ar trebui să se concentreze și în vederea atragerii unor turiști din țări precum Japonia, care pun accentul pe „autenticitate”, susține consultantul.

„Ar trebui să încercăm să atragem mai mult turiști din Japonia. Evident, japonezii, chiar și chinezii, dacă vin să vizeze România, vizitează mai multe țări, vor un circuit. De exemplu, Bulgaria - România - Ungaria. Iar japonezii vor autenticitate, nu kitsch. Japonezii care au vizitat România au fost impresionați de zone precum Maramureș”, a concluzionat Traian Bădulescu.

România nu reușește să atragă foarte mulți turiști străini din cauza lipsei unei strategii coerente ce implică, printre altele, promovare, respectiv bugete competitive. Spania, Franța și Italia atrag cei mai mulți turiști, iar ca procent din PIB, Grecia și Croația sunt lideri, cu 20-25%. Din această perspectivă, potrivit datelor oficiale, Spania se află la 15-16%, Italia la 11%, iar Franța la 9%. Ungaria raportează 7%, Polonia aproximativ la fel, iar România se află printre ultimele locuri din UE, din acest punct de vedere, cu undeva la 5% din PIB.

