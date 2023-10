Ce este turismul rural, unul dintre cele şase produse turistice principale ale României. Avem peste 130 de trasee cultural-turistice

Turismul rural este unul dintre cele şase produse turistice principale ale României, pe lângă turismul cultural, de city break, turismul în natură, turismul activ şi de aventură, turismul balnear şi wellness, consideră secretarul de stat în Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Lucian-Ioan Rus.

În perioada 16 - 20 octombrie, Rus a condus delegaţia României, care a participat la Adunarea Generală a Organizaţiei Mondiale a Turismului (UNWTO), la întrunirea Comisiei pentru Europa, Forumul pentru Investiţii în Turism, Forumul pentru Educaţie în Turism, evenimente care au avut loc la Samarkand, în Uzbekistan.

Potrivit unui comunicat al MEAT, România este membră cu drepturi depline a Organizaţiei Mondiale a Turismului încă de la înfiinţarea acestei organizaţii în anul 1975.

În cadrul evenimentelor, au avut loc discuţii cu reprezentanţi ai Organizaţiei Mondiale a Turismului, ai ministerelor responsabile de turism, precum şi cu cei ai Ambasadei României în Uzbekistan, în vederea identificării unor colaborări pentru dezvoltarea turismului la nivel naţional.

În discursul său, secretarul de stat Lucian-Ioan Rus a vorbit despre promovarea formelor de turism din ţara noastră, cu accent pe turismul rural şi cel cultural. Totodată demnitarul român a precizat că până în prezent în ţara noastră au fost recunoscute 133 de trasee cultural-turistice. În plus, România este inclusă în 11 rute culturale ale Consiliului Europei şi 5 rute transnaţionale.

"Conform Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Turismului aflată în elaborare, ne dorim ca până în anul 2035 România să devină o destinaţie turistică cunoscută, de înaltă calitate pe tot parcursul anului, axată pe unicitatea patrimoniului său cultural şi natural, oferind servicii de calibru internaţional", a declarat Lucian-Ioan Rus.

În cadrul evenimentului au fost premiate satele desemnate Best Tourism Villages, în urma participării la concursul organizat în anul 2023. Premiul recunoaşte satele cu realizări deosebite în dezvoltarea rurală, în domeniul conservării peisajelor, diversităţii culturale, valorilor locale şi tradiţiilor culinare, fiind selectate 54 de sate din aproape 260 de candidaturi. Satul Ciocăneşti din judeţul Suceava a fost inclus în Programul Upgrade, alături de alte 19 sate. Toate cele 74 sate fac acum parte din Reţeaua UNWTO Best Tourism Villages, la care România participă cu Ciocăneşti si Răşinari (desemnat Best Tourism Village în cadrul concursului din anul 2022).

"Salutăm desemnarea ca Best Tourism Village şi includerea în reţea, a satului Văleni din Republica Moldova", se mai arată în comunicatul MEAT.

România a participat cu 5 sate în cadrul concursului din anul 2023: Biertan (jud. Sibiu), Ciocăneşti (jud. Suceava), Eibenthal (jud. Mehedinţi), Gura Siriului (jud. Buzău) şi Polovragi (jud. Gorj).

