Încep să prindă contur planurile de relansare a turismului ucrainean. Ce urmărește proiectul rutei Iași-Chișinău-Odessa

Autor: Silvia Deleanu
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 12:22
Odessa, Ucraina FOTO Pexel.com

În contextul unei dezbateri legate de potențialul de relansare al turismului ucrainean după încheierea războiului, președintele Asociației Patronale a Industriei Turismului din Republica Moldova, Sergiu Manea, a declarat că ruta care va lega orașele Iași, Chișinău și Odesa urmează să devină una dintre principalele destinații turistice din Europa de Est.

Potrivit lui Sergiu Manea, proiectul Iași-Chișinău-Odesa își propune să devină un coridor turistic european, care va facilita accesul vizitatorilor la patrimoniul cultural, gastronomic și istoric al celor trei orașe.

„La nivel Parlamentului European am lobat inițiativa extinderii tronsonului Autostrăzii Unirii către Iași-Chișinău-Odessa. Acum acest proiect este preluat și implementat de Guvernul Republicii Moldova. Următorul nostru proiect a fost lansarea unui tronson feroviar turistic inedit Iași-Chișinău-Odessa. Din cauza războiului din Ucraina, nu am reușit să conectăm segmentul Chișinău de Odessa, dar proiectul nostru va demara imediat ce va veni pacea”, a declarat acesta, potrivit agenției de presă IPN.md.

În cadrul aceleiași dezbateri, președintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc, Dragoș Răducan, a confirmat sprijinul pentru proiect, declarând că România și Republica Moldova pot deveni o destinație comună atractivă pentru turiști din Europa și Asia. „Am susținut acest proiect și chiar am început vizite de informare pentru turoperatorii din ambele țări. Scopul nostru este să promovăm ruta Iași–Chișinău–Odesa ca un circuit unic pentru turiștii europeni și asiatici. Din păcate, războiul a oprit extinderea către Odesa, dar colaborarea româno-moldovenească continuă”, a spus Dragoș Răducan.

Sergiu Manea a reamintit că ideea a prins contur înainte de declanșarea războiului, în urma mai multor inițiative comune între organizațiile de profil din România, Republica Moldova și Ucraina. „Acum câțiva ani, până la război, împreună cu colegi din alte organizații am efectuat mai multe vizite de studiu, inclusiv a avut loc plecarea primului tren Iași-Chișinău-Odessa, a fost prima rută de acest fel după Covid 19. Trenul a fost plin și așa s-a născut ideea creării unui hub turistic. Ideea acestui hub a venit și după ce s-a reușit modificarea legii turismului și să introducem conceptul organizației da management a destinației”, a mai spus Sergiu Manea.

