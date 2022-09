Plusurile și minusurile turismului „bezmetic” din Albania: „Vom reveni și anul viitor”

O turistă din România care și-a petrecut concediul în Albania a împărtășit, pe grupul de Facebook - Forum Albania, câteva impresii despre sejurul petrecut în această țară, cu plusuri și minusuri. Concluzia româncei este că anul viitor va merge tot în Albania.

„Când am pornit în vacanță am dat o singură căutare pe Google să caut informații despre Albania. Am găsit câteva poze WAW și m-am oprit. În sinea mea îmi ziceam, băi, nu are cum să fie așa. E prea frumos ca să nu fie căutată și promovată destinația asta.

Atât marea cât și relieful arid nu se află printre locurile mele preferate, dar, litoralul albanez m-a lăsat de multe ori fără răsuflare, și nu bravez”, a scris românca, pe Facebook.

Turista din România a arătat că a stat în Ksamil, „un fel de Vama Veche sau 2 Mai de la noi”.

„Un vechi sat pescăresc care năpădit de turiștii din ultimii ani s-a dezvoltat haotic. Ksamil arată ceva de genul: aici ai un hotel de 4*, lângă găsești o casă dărăpănată a unor localnici sau maldăre de resturi de moloz și alte gunoaie aruncate la întâmplare de localnici și nu numai.

Traficul este un haos și el. Albanezii nu respectă regulile de circulație și trebuie să fii foarte atent. Poliția de pe străzi nu intervine dacă se întâmplă nereguli și cred că au o înțelegere ca sa nu îi oprească pe cei cu mașini străine, adică să nu îi deranjeze pe turiști. Dar după două zile deja te obișnuiești și cu asta. Sau cel puțin noi ne-am obișnuit. Drumurile între localitățile mari sunt bune, dar drumurile care plaje sunt groaznice. În stațiuni trotuarele sunt ocupate de mașini și de multe ori nu ai pe unde trece”, mai arată românca.

Ads

În privința mâncării, turista din România spune că a fost bună, „în unele locuri chiar foarte bună”.

„Nu ai o varietate mare de feluri de mâncare, dar pentru o vacanță de câteva zile găsești ce să mănânci astfel încât să nu te repeți. Nu mai este nevoie să zic că fructele de mare se regăsesc pe toate meniurile restaurantelor și că sunt delicioase. Recomandăm. Prețurile sunt decente. Poți găsi mâncare pentru toate buzunarele, iar prețurile din supermarket sunt mai mici ca la noi. Mai există și varianta să vă faceți cumpărăturile de la supermarket, să cumpărați fructe de mare de la piață și să vă gospodăriți singuri. Mai toate cazările au chicinetă”, a mai explicat femeia, care a făcut și o listă a puntelor tari și a punctelor slabe.

Puncte forte:

peisajele

mâncarea

cazarea

Puncte slabe:

infrastructura

mizeria din stațiuni, de pe plaje, de pe marginea drumurilor

amestecul de construcții noi cu cele abandonate sau cu cele sărăcăcioase

lipsa informațiilor turistice

„Noi am hotărât că vom reveni și anul viitor și vom merge mai spre nord. Între timp poate turismul ăsta bezmetic al albanezilor se va mai schimba, în bine sperăm noi”, a concluzionat românca.

Ads