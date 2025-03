Stațiunea de pe litoralul românesc ce revine la viață: „Revelația anului 2025”

Au mai rămas șase săptămâni, aproximativ, până la 1 Mai, zi considerată în mod tradițional cea de la care începe distracția la mare, în România. În ultimii ani, pe litoralul românesc au avut loc o mulțime de schimbări, despre care Ziare.com a discutat cu Traian Bădulescu, purtătorul de cuvânt al ANAT, patronatul agențiilor de turism din România.

Potrivit consultantului în turism, în stațiuni precum Eforie Nord, Jupiter, Neptun și Costinești s-au făcut investiții importante.

„Pe partea de familii s-a ridicat mult sudul litoralului plus Eforie Nord, o stațiune cu plaje largi, de ceva vreme cu multe hoteluri all-inclusive, cu prețuri ceva mai de buget, pentru cei cu venituri medii. O creștere mare se consemnează de câțiva ani la Eforie Nord și la Eforie Sud, au fost lărgite plajele. La fel și la Jupiter, și la Neptun”, a declarat Bădulescu, pentru Ziare.com.

Costineștiul se anunță „revelația sezonului”, potrivit specialistului.

„Cred că și Costineștiul începe să ofere surprize, din acest an. Plajele sunt în lucru, am fost în ianuarie acolo, o parte din plaje vor fi date în folosință turiștilor, din acest an. Din păcate, nu vor fi concesionate anul acesta și probabil, nici la anul. Însă, turiștii vor avea parte de plaje de calitate, mare, dar fără beach baruri sau amenajări.

A crescut mult și Costineștiul, inclusiv datorită festivalului ”Beach, please!”. Contează mult să existe măcar un festival. Deci Costinești va fi revelația anului 2025 sau dacă nu, a anului următor. În trecut, Costineștiul era ”adevărata stațiune a tineretului”, a studenților. Sper să-și revină. Vama Veche era mai nonconformistă, cu tente hippie, rock”, a mai precizat Bădulescu.

Ads

Mamaia Nord vs. Mamaia Sud

În privința stațiunii Mamaia, consultantul în turism subliniază contrastul dintre zona de nord și cea sudică.

„Avem două stațiuni, mai exact. Mamaia Nord - Năvodari, care e noul pol al distracției premium, cu festivaluri, un fel de Miami al Europei de Est, pentru persoane tinere sau familii, care dispun de un buget de la mediu în sus, cu hoteluri de top, clădiri de apartamente. Le recomand turiștilor să închirieze imobile aflate în legalitate.

Avem și Mamaia Sud, deci clasica Mamaia care a scăzut. Are nevoie de promovare mai mare, de evenimente, de festivaluri. Mamaia Sud este ”perla litoralului” în anii ‘2000. A scăzut pentru că rivalizează cu Mamaia Nord, care ține de Năvodari, nu de Constanța. Vechea stațiune Mamaia trebuie să se reinventeze. Să nu uităm faptul că au fost lărgite plajele în Mamaia este un avantaj, în ciuda criticilor”, a mai precizat consultantul.

Ads