Zborurile anulate sau întârzierile au fost cea mai mare ”provocare” a turismului în 2024. Ce companii aeriene au creat probleme

Zborurile anulate sau întârziate ale companiilor aeriene low-cost au reprezentat cea mai mare provocare în acest an, a afirmat preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism, Alin Burcea, într-o conferinţă de presă.

"Dintre provocările anului 2024 trebuie menţionate în primul rând întârzierile şi anulările. Ca anul acesta nu cred că a fost niciodată, zboruri care să întârzie în halul ăsta. Anumite companii cu volum foarte mare au avut lipsa de bun simţ ca nici măcar să nu anunţe pasagerii, ajungeau oamenii în aeroport şi li se spunea că s-a anulat sau întârziat zborul. A fost realmente în multe situaţii o bătaie de joc. Şi au fost şi multe zboruri anulate. Şi vă daţi seama că, dacă o companie low cost are zboruri anulate, nu are obligaţia să îţi dea alternativă şi te trezeşti ca fraierul cu avionul anulat şi trebuie să găseşti o soluţie. Eu am tot zis că nu există decât o singură soluţie şi anume un agent de ticketing. Pentru că, dacă îţi trimite un agent biletul, şi dacă se anulează, el îţi găseşte soluţii, nu te lasă. Mai ales că anulările au ajuns undeva la 10-20% din zboruri", a declarat Burcea pentru reprezentanţii presei române în cadrul unui info-trip organizat de agenţia Paralela 45 în Antalya (Turcia).

El a reclamat, de asemenea, şi "concurenţa neloială" practicată de unele companii aeriene care încearcă atragerea turiştilor direct, ocolind agenţiile de turism: "Şi mai sunt companii care atacă direct clienţii, care spun ”nu vă mai duceţi la agenţii, veniţi direct la noi". Este o concurenţă neloială şi Consiliul Concurenţei ar trebui să ia măsuri".

Ads

Burcea a subliniat că a fost nevoit ca la Paralela 45 să facă o selecţie de companii aeriene "serioase", care se bazează pe un program de zbor bine stabilit.

Acesta a anunţat şi rutele noi charter care vor fi lansate în 2025 de Paralela 45: Braşov- Chania, Timişoara-Chania, Timişoara-Tenerife, Oradea-Mallorca şi Oradea-Larnaca.

Ioana Burcea, marketing manager la Paralela 45, a afirmat că, începând cu 2025, agenţia va implementa inteligenţa artificială în cadrul proceselor de rezervare a pachetelor turistice.

"Anul 2025 este pentru noi unul aniversar, cu 35 de ani de activitate, în care vom lansa un nou site. Un site complex şi sper să fie ”eMAG-ul turismului”, în care vom avea funcţii noi, cu geolocalizare, un cont de client integrat, cu sistem de facturi şi plata în rate, pentru că vom avea posibilitatea plăţii în până la 16 rate. Vom lansa chiar acum o ofertă de Black Friday cu plată a vacanţei în 16 rate. Aceste informaţii se vor regăsi în noul site. Şi vom implementa un chatbot, iar agentul de turism virtual se va numi Ioana. Scopul nostru nu este de înlocuire agentului de turism prin AI, druidul va avea ca scop sarcina să ne uşureze munca, să interacţioneze cu clientul, pentru că foarte mulţi clienţi nu ştiu exact ce îşi doresc, sau unde vor să plece, şi au nevoie de o consultanţă suplimentară. Vom eficientiza partea de consultanţă până la contactul cu agentul", a declarat Ioana Burcea.

Ads

În ceea ce priveşte campania de Black Friday a agenţiei în acest an, Ioana Burcea a precizat că reducerile anumitor pachete de vacanţă în această perioadă vor ajunge până la 47%.

"Campania de Black Friday are ca şi categorii de vânzare circuitele lunii noiembrie, decembrie, cu Revelion şi Crăciun, circuitele de primăvară, sejururi şi pachete de vacanţă pentru 2025, şi super-ofertele în Laponia. Avem în funcţie de categorie reduceri între 45 şi 47% pe anumite pachete", a menţionat ea.

Ondina Dobriban, general manager Paralela 45, a afirmat că unul dintre obiectivele agenţiei în 2025 este creşterea cu 50% a numărului de turişti care achiziţionează circuite.

"Circuitele sunt specialitatea noastră şi pentru 2025 avem un target destul de ambiţios şi anume o creştere de 50%. Nu este puţin, având în vedere că circuitele sunt un produs complex. Noi am început să facem circuite acum 35 de ani şi am ajuns la 160 de itinerarii şi peste 600 de grupuri pe an. Este o responsabilitate imensă, pentru că vorbim şi de unele destinaţii în care nu ai cum să ajungi de două ori în viaţă", a spus Dobriban.

Ads