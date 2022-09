Un turist american a rămas suspendat deasupra unei prăpastii, pe Transfăgărășan: ”Ne-a zis că nu a oprit niciunul să ajute” VIDEO

Un turist american a venit cu motocicleta în România pentru a parcurge Transfăgărășan, însă a alunecat pe o pată de ulei și a ajuns după parapet, suspendat deasupra unei prăpastii, la 20 de metri înălțime.

Incidentul a avut loc marți, 13 septembrie, pe sensul de coborâre al DN7CC, spre Sibiu. „A avut noroc chior” sau „Are două vieți” au fost concluziile martorilor oculari, potrivit Ora de Sibiu.

Motocicleta a rămas agățată de parapet, pe spațiul extrem de îngust de după acesta.

„A alunecat pe o parte și parapetul în zona aia are o palmă înălțime. Motocicleta era pe o parte când a ajuns la parapet și de acolo a revenit în poziție verticală oprindu-se în sidecase. A trecut peste, din inerție. Practic suportul stâng al coburului l-a ținut agățat acolo”, au explicat martorii.

„Ieri pe Transfăgărășan am dat peste cel mai norocos motociclist pe care l-am întâlnit vreodată. Un american în vizită în România, cu o motocicletă închiriată, a derapat pe o pată de ulei la al treilea viraj pe coborâre. Din inerție motocicleta și-a continuat traiectoria cu el în șa, trecând peste parapet (în zona aceea era foarte jos – parapetul) și motocicleta ținându-se doar în side case. În jos era o diferență de nivel de cel puțin 20 de metri.

Eram sus cu alți câțiva motocicliști, ne cazasem și eram la pas când am văzut motocicleta după parapet și am mers să vedem ce s-a întâmplat. Până am coborât, a venit și o mașină să ridice motorul. Ne-a zis americanul că din câți motocicliști au trecut (majoritatea străini), nu a oprit niciunul să ajute. Asta mi se pare extrem de aiurea. Nu găsesc nicio explicație. Mă bucur însă că a scăpat cu viață americanul și nu-mi vine a crede cât de norocos a fost și că am putut ajuta. Aveți grijă de voi și conduceți prudent!”, a explicat cameramanul amator care a postat imaginile pe internet.