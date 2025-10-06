Turist luat la bătaie la piscina unui hotel. Unul dintre agresori a murit. „Ne-a ruinat vacanța”

Un turist britanic de 29 de ani s-a confruntat cu un grup de tineri maltezi care deranjau alți oaspeți de la piscina Seabank Hotel din Mellieħa, iar altercația a condus la o tragedie.

Scandalul a început când un grup de tineri maltezi aflați sub influența alcoolului au început să deranjeze alți oaspeți ai hotelului. Tinerii au hărțuit o femeie și ar fi ținut un copil cu capul în jos. Tot ei aruncau lucrurile personale ale turiștilor de pe șezlonguri ca să le ocupe, potrivit The Times of Malta și The Sun.

Britanicul, pe nume Liam Stacey, le-a cerut să se calmeze când atitudinea lor a început să-i sperie pe cei trei copii ai săi care se jucau la piscină.

Atunci, Roderick Sciortino, unul dintre tinerii maltezi, l-a lovit pe Liam peste față și l-a doborât peste copilul său. Acela a fost momentul care a pornit bătaia în care Liam s-a apărat împotriva lui Roderick și a fraților săi, Horace și Nick.

Roderick a fost lovit și a ajuns la spital de urgență. Maltezul a murit la 5 zile după bătaie, din cauza unui anevrism cerebral.

Conform medicului legist audiat, Roderick nu a murit din cauza loviturii lui Liam și a descris-o în schimb ca fiind o „sângerare patologică” care a lovit la momentul nepotrivit.

Britanicul a apărut în fața instanței, fiind acuzat de vătămare corporală gravă în timpul unei altercații la hotel care a implicat un grup de clienți maltezi. Liam Stacey a pledat nevinovat.

Avocatul lui Stacey a susținut că acțiunile lui au fost un răspuns la comportamentul violent al grupului și a cerut eliberarea sa pe cauțiune. Partenera lui Stacey, Natasha Jerrad, a spus că a cerut angajaților hotelului să oprească vânzarea de alcool grupului gălăgios cu o oră înainte de tragedie.

„Nu au spus nimic și nu au făcut nimic”, a spus femeia.

„Ne-a ruinat vacanța”

Și polițista britanică Tonia Cook a depus mărturie. Ea se afla în vacanță la acel hotel și a povestit despre „un grup de 7-8 maltezi care sosiseră în acea dimineață și începuseră să bea mult”.

„Ne-a ruinat vacanța. Nu am venit în Malta ca să-mi fie frică”, a mai spus Cook, precizând că unii oaspeți s-au încuiat în camere, în timp ce alții au părăsit hotelul mai devreme. Polițista a adăugat că angajații hotelului nu au intervenit în ciuda plângerilor și că în acea zonă nu se afla niciun agent de securitate.

În urma unei declarații, db Group, operatorul hotelului, a anunțat că tratează incidentul cu „cea mai mare seriozitate” și a deschis o anchetă internă.

