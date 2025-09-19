Salvamontiștii au recuperat un turist francez căzut în zona Valea Căldărilor din Bucegi. Operațiunea a durat 7 ore VIDEO

Autor: Maria Popa
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 10:43
115 citiri
Salvamontiștii au recuperat un turist francez căzut în zona Valea Căldărilor din Bucegi. Operațiunea a durat 7 ore VIDEO
Turist pe munte Foto: Pexels

Un turist francez a suferit numeroase traumatisme după ce a căzut în zona Văii Căldărilor din Munții Bucegi, în noaptea de joi spre vineri, 19 septembrie.

Tânărul de 24 de ani a fost recuperat de salvamontiști după o operațiune ce a durat 7 ore.

Potrivit Salvamont Prahova, victima făcea parte dintr-un grup de trei turiști francezi care s-a rătăcit și a pierdut traseul marcat.

Salvamontiștii au plecat spre turist de la Baza Salvamont Baba Mare, iar echipa de sprijin a plecat din Bușteni.

„Misiunea s-a încheiat la ora 6.00, după șapte ore de la primirea apelului de urgență, prin predarea victimei la ambulanța SAJ.

Aceasta prezenta traume craniene, fractură maleolă, entorsă genunchi, luxație articulară membru superior. Au participat 8 salvatori montani”, a anunțat vineri dimineața, 19 septembrie, Salvamont Prahova pe Facebook.

Și în luna iulie o turistă a fost prinsă sub doi bolovani, pe Valea Pietrele din Munții Bucegi. Atunci salvatorii montani din Brașov au imobilizat victima și au scos-o în siguranță.

