Un turist dezbrăcat complet s-a urcat pe altarul Bisericii Sf. Petru, din Vatican FOTO

Un bărbat gol pușcă s-a urcat pe marele altar al Bisericii Sf. Petru din Vatican, joi, 1 iunie.

Turistul a renunțat la haine și a stat gol pe altarul principal al bisericii pentru a protesta față de războiul din Ucraina, relatează Daily Mail.

Protestatarul, care nu a fost identificat, părea să aibă mesajul „Salvați copiii din Ucraina" scris pe spate cu un marker negru. Conform imaginilor, bărbatul purta doar șosete și pantofi. În plus, el ar fi avut și zgârieturi pe care și le-ar fi făcut singur cu unghiile.

Garda Vaticanului l-a obligat pe bărbat să se îmbrace și să coboare de pe altar. Ulterior, el a fost predat poliției italiene. Întregul episod a avut loc chiar înainte ca bazilica să se închidă pentru vizitatori, joi după-amiază.

A visitor to St. Peter's Basilica in the #Vatican undressed and stood naked on the main altar in protest against the war in #Ukraine.

The man was arrested and handed over to the police. On his back he had an inscription calling to save the children of Ukraine. pic.twitter.com/2X22izVEXd