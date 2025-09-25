Un turist care a murit în Bali a fost repatriat fără inimă. „Simt că a fost un joc murdar”

Familia unui cetățean australian care a murit în Bali a dezvăluit nereguli la repatrierea corpului victimei, care a fost returnat fără inimă.

Spitalul Prof Ngoerah, care a realizat prima examinare medico-legală a lui Byron James Haddow la cererea poliției balineze, neagă orice abatere.

„Subliniez, în numele Spitalului Prof Ngoerah, că zvonurile care circulă cu privire la furtul de organe sunt false”, a spus reporterilor Made Darmajaya, directorul de asistență medicală și asistență al spitalului, potrivit The Independent.

Darmajaya a spus că organul lipsă nu a fost reținut din motive sinistre, ci pentru că era supus unui proces medico-legal separat.

„Nu există niciun interes al spitalului de a reține inima. De fapt, interesul nostru a fost în contextul examinării în conformitate cu legea”, a adăugat Made Darmajaya, precizând că inima a necesitat o pregătire suplimentară pentru testarea patologică și că a fost returnată mai târziu decât restul corpului.

De asemenea, și patologul legist care a efectuat autopsia inițială a respins acuzațiile de comportament necorespunzător.

„În scopuri medico-legale, inima sa a fost testată și a fost păstrată atunci când familia a repatriat corpul acasă”, a declarat luni, 22 septembrie, dr. Nola Margaret Gunawan pentru The Sydney Morning Herald.

„Am dat rezultatul autopsiei și explicația familiei. Ei au acceptat explicația mea”, adaugă Gunawan.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe și Comerțului a anunțat marți, 23 septembrie, că familia Haddow beneficiază de asistență consulară, dar a refuzat să ofere detalii suplimentare și a invocat obligațiile de confidențialitate.

„Simt că a fost un joc murdar”

Mama turistului declarase anterior pentru canalul australian Channel Nine că „tocmai ne-au sunat să ne întrebe dacă știm că inima lui a fost reținută în Bali. Tocmai când credeam că nu mă pot simți mai îndurerată, am primit un nou pumn în stomac. Simt că a fost un joc murdar. Cred că i s-a întâmplat ceva înainte de a ajunge în piscină”.

Avocatul familiei, Ni Luh Arie Ratna Sukasari, a anunțat că organul a fost livrat până la urmă în Queensland în luna august, adică la două luni de la decesul bărbatului, conform AFP.

„Acest incident ridică întrebări serioase cu privire la practicile medicale din Bali. Afirmăm că ceea ce i s-a întâmplat lui Byron Haddow este o problemă gravă de drept, etică și umanitate”, afirmă avocatul.

Moarte suspectă

De asemenea, avocații familiei au spus că circumstanțele morții lui Haddow la vila sa de vacanță au fost „extrem de suspecte”.

În urma examinării medico-legale s-a constatat că Haddow consumase alcool și că luase duloxetină, un medicament prescris pentru depresie, anxietate și anumite tulburări dureroase.

Potrivit anchetatorilor, interacțiunea acestor substanțe ar fi putut afecta capacitatea lui de reacție când a intrat în piscină, și nu s-a mai putut salva.

Raportul a mai arătat și leziuni minore, inclusiv escoriații pe fruntea stângă, pleoapa dreaptă și genunchiul drept. Chiar și așa, experții sunt de părere că traumatismul provocat de forța contondentă a fost insuficient pentru a fi considerat fatal.

De asemenea, experții mai spun că Haddow era încă în viață când a intrat în piscină, pentru că a prezentat semne de respirație în timp ce se afla în apă.

