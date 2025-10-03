Un turist neechipat de munte s-a rătăcit în zona Bâlea Lac. Bărbatul a fost recuperat de salvamontiști. Avertismentul repetat al salvatorilor montani FOTO

Autor: Maria Popa
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 10:02
Un turist neechipat de munte s-a rătăcit în zona Bâlea Lac. Bărbatul a fost recuperat de salvamontiști. Avertismentul repetat al salvatorilor montani FOTO
Salvamontiștii în timpul operațiunii de salvare Foto: Facebook/Serviciul Public Județean Salvamont Sibiu

Un bărbat de 37 de ani din București care s-a rătăcit după ce a urcat pe munte, deși nu avea echipament adecvat și nici nu cunoștea traseele montane a fost recuperat de salvamontiștii din Sibiu.

El era ușor hipotermic, fiind dus în siguranță la baza de la Bâlea Lac.

”Echipa Salvamont aflată de serviciu la Bâlea Lac a intervenit aseară (joi seară - n.r.) pentru recuperarea unui turist de 37 de ani din București.

Acesta a plecat din zona Turnu Roșu, cu intenția de a parcurge creasta, dar din lipsă de echipament și cunoștințe despre traseele montane pe timp de iarnă a greșit coborârea din Strunga Doamnei pe ninsoare abundentă și ceață, ajungând în firul Căldării Laița. Când și-a dat seama că s-a rătăcit, a apelat numărul unic de urgență 112.

Salvamontiștii l-au găsit ușor hipotermic și l-au adus în siguranță la baza de la Bâlea Lac”, au declarat reprezentanții Salvamont Sibiu.

Ei atrag atenția turiștilor că iarna pe munte presupune echipament adecvat, cunoștințe despre trasee și condițiile meteo și recomandă evitarea zonelor alpine în condiții de ninsoare, vânt și vizibilitate redusă.

„Nu sunt recomandate deplasările în zona montană înaltă”

Și reprezentanții Salvamont Prahova au anunțat ieri, joi, 2 octombrie, că traseele de abrupt din Munții Bucegi, Baiului și Ciucaș sunt închise temporar în această perioadă.

Măsura a fost luată în condițiile în care la munte, la altitudini mari, sunt anunțate ninsori în urma cărora stratul de zăpadă care se va depune va depăși jumătate de metru.

„În această perioadă, nu sunt recomandate deplasările în zona montană înaltă. Declarăm închise temporar toate traseele turistice montane de abrupt din Bucegi, Baiului și Ciucaș”, au transmis, joi, 2 octombrie, reprezentanții Salvamont Prahova.

Salvamontiștii au explicat că măsura de închidere temporară a traseelor situate la mare altitudine a fost luată în condițiile în care, de joi, timp de câteva zile, vremea la munte va fi nefavorabilă, fiind anunțate ninsori abundente, în urma cărora se estimează depunerea unui strat de zăpadă de 50-80 de centimetri.

De asemenea, pe crestele munților vântul va sufla cu putere, spulberând zăpada și formând troiene de peste un metru.

