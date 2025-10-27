Turist american arestat în timpul unei vizite la Pompei. Ce a încercat să fure bărbatul

Un turist din SUA a fost arestat după ce a vrut să fure mai multe artefacte ce proveneau din săpăturile de la Pompei.
Turistul american a adunat mai multe pietre de pe una dintre străzile orașului-muzeu. Ele făceau parte din moștenirea orașului roman îngropat sub cenușa vulcanului Vezuviu, potrivit Napolitoday.
Pensionarul și le-a pus în rucsac și a încercat să plece. Un alt turist a observat ce a făcut americanul și a anunțat imediat autoritățile.
După o colaborare între Administrația Parcului, securitate și Carabinieri, bărbatul a fost identificat și apoi reținut, iar carabinierii au întocmit un raport.
Muzeul Pompei este cel mai cunoscut parc arheologic din lume și nu este prima dată când trece printr-o tentativă de furt. Chiar în urmă cu 4 zile, un turist polonez a vrut să fure niște artefacte din săpături.