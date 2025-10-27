Turist american arestat în timpul unei vizite la Pompei. Ce a încercat să fure bărbatul

Autor: Maria Popa
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 14:39
515 citiri
Turist american arestat în timpul unei vizite la Pompei. Ce a încercat să fure bărbatul
Pompei, Italia Foto: Pexels

Un turist din SUA a fost arestat după ce a vrut să fure mai multe artefacte ce proveneau din săpăturile de la Pompei.

Turistul american a adunat mai multe pietre de pe una dintre străzile orașului-muzeu. Ele făceau parte din moștenirea orașului roman îngropat sub cenușa vulcanului Vezuviu, potrivit Napolitoday. 

Pensionarul și le-a pus în rucsac și a încercat să plece. Un alt turist a observat ce a făcut americanul și a anunțat imediat autoritățile.

După o colaborare între Administrația Parcului, securitate și Carabinieri, bărbatul a fost identificat și apoi reținut, iar carabinierii au întocmit un raport.

Cel mai cunoscut parc arheologic din lume

Muzeul Pompei este cel mai cunoscut parc arheologic din lume și nu este prima dată când trece printr-o tentativă de furt. Chiar în urmă cu 4 zile, un turist polonez a vrut să fure niște artefacte din săpături.

A furat o mașină de poliție chiar din curtea secției și a plecat cu ea acasă. A fost prins după ce a parcurs zeci de kilometri la volanul autospecialei
A furat o mașină de poliție chiar din curtea secției și a plecat cu ea acasă. A fost prins după ce a parcurs zeci de kilometri la volanul autospecialei
Un incident neobișnuit a avut loc în județul Dolj, unde un bărbat de 58 de ani, din Olt, a furat o autospecială de poliție chiar din curtea postului de Poliție Robănești. Potrivit...
Turnură neașteptată în ancheta privind jaful de la Luvru: Poliția franceză bănuiește complicitate în cadrul echipei de securitate. Experți israelieni, cooptați în anchetă
Turnură neașteptată în ancheta privind jaful de la Luvru: Poliția franceză bănuiește complicitate în cadrul echipei de securitate. Experți israelieni, cooptați în anchetă
Ancheta privind jaful de 76 de milioane de lire sterline de la Muzeul Luvru ia o turnură neașteptată. Potrivit unor surse citate de The Telegraph, anchetatorii francezi ar fi descoperit probe...
#turist, #american, #Pompei, #Italia, #artefacte furate, #turisti Italia, #furt , #Italia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului si ce a urmat e complet neasteptat
Digi24.ro
Reactia cinica a lui Lavrov la intrebarea daca Rusia a incalcat Memorandumul din 1994 prin care se angaja sa nu atace Ucraina
DigiSport.ro
Nu se mai ascund! Jannik Sinner a confirmat relatia cu un model celebru

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ucraina poate lupta încă doi, trei ani împotriva Rusiei, spune premierul polonez Donald Tusk. „Nu este prea târziu să ne pregătim pentru a supraviețui”
  2. Final neașteptat în cazul incidentului de la Ambasada Rusiei. Procurorii au clasat dosarul bărbatului care a lovit poarta cu mașina
  3. Accesul public la Catedrala Mântuirii Neamului va permite vizite până la baza turlei principale. Interiorul va fi deschis treptat
  4. Ce investigații și analize gratuite pot face persoanele asigurate. Anunțul Ministerului Sănătăţii
  5. Lupte de stradă la Pokrovsk: aproximativ 200 de soldați ruși au pătruns în oraș, anunță armata ucraineană
  6. Consiliul Concurenței lovește marile lanțuri de retail. Verificări inopinate pe segmentul lactatelor
  7. Măsurile de austeritate scot în stradă zeci de mii de români, la un protest în fața Guvernului. "Clasa politică, printr-o proastă gestiune, ne-a adus în situația actuală"
  8. Turist american arestat în timpul unei vizite la Pompei. Ce a încercat să fure bărbatul
  9. Femeie agresată sexual în timp ce se afla la un târg de vechituri. Suspectul a fost reținut
  10. Vreme schimbătoare în următoarele două săptămâni. Ce temperaturi sunt anunțate la final de octombrie și de când sunt așteptate ploi