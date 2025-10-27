Turist american arestat în timpul unei vizite la Pompei. Ce a încercat să fure bărbatul

Un turist din SUA a fost arestat după ce a vrut să fure mai multe artefacte ce proveneau din săpăturile de la Pompei.

Turistul american a adunat mai multe pietre de pe una dintre străzile orașului-muzeu. Ele făceau parte din moștenirea orașului roman îngropat sub cenușa vulcanului Vezuviu, potrivit Napolitoday.

Pensionarul și le-a pus în rucsac și a încercat să plece. Un alt turist a observat ce a făcut americanul și a anunțat imediat autoritățile.

După o colaborare între Administrația Parcului, securitate și Carabinieri, bărbatul a fost identificat și apoi reținut, iar carabinierii au întocmit un raport.

Cel mai cunoscut parc arheologic din lume

Muzeul Pompei este cel mai cunoscut parc arheologic din lume și nu este prima dată când trece printr-o tentativă de furt. Chiar în urmă cu 4 zile, un turist polonez a vrut să fure niște artefacte din săpături.

Ads