Concluzia unui turist străin în România: ”Vecinii unguri profită”

Situația nemulțumitoare în care se află turismul românesc a fost scoasă în evidență de un turist elvețian care locuiește de mulți ani la București și Sibiu și care a vizitat atât zonele montane de la noi cât și litoralul și Delta Dunării.

„Munții Făgăraș sunt cei mai spectaculoși și cei mai înalți din România, dar Apusenii au farmecul lor inegalabil. Munții ăștia pot rivaliza cu orice zonă din Alpi, nu-s cu nimic mai prejos decât cei din Elveția. Sunt doar mai puțin mediatizați”, a subliniat turistul respectiv.

„Românii spun că au un litoral modest, dar nu aș fi de acord cu asta. E mai ok decât în multe zone din Grecia și chiar Spania, părerea mea. Pe de altă parte, Munții Măcin sunt munți doar cu numele, de fapt sunt niște dealuri. Dar sunt niște dealuri frumoase, odinioară erau munți înalți, semeți, însă au fost erodați în milioane de ani. Cât despre deltă, e un loc unic în Europa. E fabulos, nu am cuvinte să descriu. Am văzut peisaje, păsări, totul unic.

Nu înțeleg de ce românii ăștia nu știu folosi deloc ce au. Vecinii unguri și cei bulgari profită mult mai mult de turism, românii aproape deloc, deși au un potențial și o țară cu natură mai frumoasă. Nu înțeleg de ce. Și să ai o deltă, dar să nu o promovezi nicăieri, nu știu, nu pricep și nu pot înțelege”, a încheiat el, conform Adevarul.ro.

