Ce-a pățit un turist care a vrut să se plângă la primarul din Costinești: ”Mi-a răspuns o doamnă care mi-a evaluat cunoștințele”

Sezonul estival din 2024 pe litoralul românesc este pe cale să se încheie, însă turiștii continuă să-și expună experiențele trăite în vacanțe pe rețelele sociale.

Astfel, pe un forum de pe Facebook destinat litoralului românesc, cineva a atras atenția asupra felului în care a fost tratat atunci când a încercat să se plângă la primăria stațiunii Costinești.

”Bună ziua. Am încercat astăzi să iau legătura cu domnul primar. Nu a fost de găsit. Am încercat atunci cu domnul (sau doamna) viceprimar. Nu a fost de găsit. Deja era clar că nu ai cum să rezolvi o problemă în localitatea Costinești. Am înțeles că plaja este a Apelor Române. Mizerie mare, execrabilă, pe plaja din Costinești. Dar știu, primăria nu are atribuții”, a început persoana respectivă, deranjată de lipsa curățeniei din Costinești.

”Despre salvamari ce să spun ...Sunt stat în stat. Vorbesc necuviincios cu turiștii, chiar foarte urât: "Hai, dă-i drumul de aici!" Așa sunt atrași maxim turiștii! De aia și vin pe litoralul românesc și nu merg în Grecia, Bulgaria sau Turcia.

Iar la telefonul primăriei mi-a răspuns o doamnă foarte binevoitoare care mi-a evaluat cunoștințele de administrație publică, concluzia domniei sale fiind aceea că nu ar trebui să abordez astfel de probleme, chiar dacă am nemulțumiri. Drept pentru care mi-a închis telefonul”, a continuat turistul nemulțumit.

