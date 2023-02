Drama unui turist care a plătit pe o sticlă de vin mai mult decât pe întreaga vacanță: ”Mi-a căzut inima în stomac!”

Un turist australian și-a relatat experiența traumatizantă pe care a avut-o la un restaurant din Bali (Indonezia), unde a plătit pentru o sticlă de vin mai mult decât pe întreaga vacanță.

Conform presei internaționale, turistul respectiv a precizat că a vizitat pentru a treia oară insula de vacanță din Indonezia și și-a ales un restaurant de lux pentru a sărbători o zi de naștere a unui apropiat.

Cu această ocazie, după ce a analizat meniul, a comandat o sticlă de vin, crezând că aceasta costă 1700 de rupii indoneziene, adică aproximativ 170 de dolari australieni (puțin peste 100 de euro).

„De obicei, nu bem vin când suntem în Bali, din cauza prețurilor mari la băuturi, dar de data aceasta am decis că voi comanda o sticlă de vin, având în vedere ocazia”, se precizează în mesajul care a devenit viral pe Facebook.

”Sunteți sigur, domnule?”, a fost reacția chelnerului, la care turistul a dat asigurări că totul e ok.

”La un moment dat, bucătarul a ieșit să se prezinte, ceea ce mi s-a părut ciudat la acea vreme, dar am presupus că este un restaurant drăguț și nu m-am mai gândit la asta.

A sosit nota, am plătit și am plecat.

A doua zi dimineața m-am conectat la internet banking și am observat o taxă de 2.050 doalari australieni de la Fire at the W! Mi-a căzut inima în stomac și am avut un mini-atac de panică. După ce am scotocit prin lucrurile mele, am găsit chitanța și vinul era aproape de 1.700 de dolari australieni!

Acea masă a costat de fapt mai mult decât întreaga vacanță”, a completat turistul păgubit.

Ads