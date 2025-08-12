Turist român, oprit de polițiștii bulgari: ”Cum m-a dibuit nu știu! Unul stătea cu mâna pe pistol...”

Autor: Teodor Serban
Marti, 12 August 2025, ora 12:19
Ca de obicei, Bulgaria este una dintre destinațiile favorite ale românilor în vacanța de vară, iar impresiile și sfaturile referitoare la concediile petrecute în țara vecină abundă pe rețelele de socializare.

Astfel, pe grupul de Facebook Forum Bulgaria, s-a iscat o discuție despre amenzile de circulație primite de români, chiar și după câțiva ani de la eveniment.

”Să fim mai atenți cu viteza în Bulgaria, tocmai ce am primit amenda asta, data abaterii a fost 2023. Grijă mai mare, că nu sunt de neglijat sumele”, a fost postarea care a atras mai multe comentarii.

Printre acestea, un turist român s-a plâns de faptul că ar fi fost abuzat de polițiștii bulgari, care l-au obligat să plătească amenda pe loc.

”Nașpa treabă cu bulgarii ăștia! Eu am depășit neregulamentar (coboram o pantă, fiind linie continuă, și la coborâre doar o bandă pe sens, iar la urcare două).

Coloana lungă, toți mergeau cu 50-60 km/h, limita 90....Așa că m-am "inervat olecuță" și i-am depășit pe toți. Nu era nici o mașină de poliție, în coloană sau ascunsă în boscheți. Cum m-a dibuit nu știu! Dar după ce s-a terminat coborârea de vreo 2 km am mai mers cam 2 km și gaborii stăteau în mijlocul străzii și m-au oprit doar pe mine. 80 Euro pentru "manevra neregulamentară".

Să plătesc neapărat cu cardul pe loc sau îmi iau permisul pe loc, ceva scandal cu ei, a mai venit a doua mașină de poliție, ceartă și cu ăia, am căutat câteva legi pe net, etc., ei nu și nu, o țineau pe-a lor.

Când am văzut că se îngroașă, vroiau să îmi pună cătușele (unul stătea cu mâna pe pistol), am zis "OK plătesc".

Am stat și am studiat hârtiile date de ei, în care scria pe una în engleză că am la dispoziție 7 zile să plătesc contravaloarea amenzii în contul trezoreriei lor, avea număr de IBAN tot...Dacă nu, voi fi executat silit!

În concluzie, ce fac ei este un abuz și ar trebui dați în judecată,” a precizat turistul român.

