Un turist s-a ales cu arsuri de gradul trei, după ce a mâncat un fruct exotic. „Am mușcat din el şi a explodat imediat” FOTO

Un turist britanic, aflat în vacanță în Mexic, a suferit arsuri de gradul trei pe față și s-a făcut cu pete pe mâini, după ce a mușcat dintr-un fruct exotic local.

Thomas Harold Watson, un tânăr în vârstă de 28 de ani este un globetrotter, mai exact îi place să călătorească în jurul lumii și să trăiască noi aventuri, pe care le împărtășește cu iubitorii de turism de pe rețelele sociale, conform nypost.

Tânărul a fost în vacanța de 1 mai la Campeche, în peninsula Yucatan din Mexic și a avut parte de o experiență nu tocmai plăcută.

El văzuse într-o piață mere de caju pe o tarabă și a dorit să le încerce, pentru că auzise că fructele sunt comestibile, doar că e posibil să aibă un gust amărui.

„Auzisem despre fruct, dar nu l-am încercat niciodată personal, așa că l-am cumpărat, am ieșit la plimbare și am început să mănânc câteva fructe diferite. Poți mânca fructele de mere caju, se presupune că sunt puțin amare”, a spus tânărul.

Ce îi scăpase lui din vedere a fost faptul că mărul de caju este o drupă, mai exact un fruct fals al acestui arbore, iar partea comestibilă este cunoscută drept caju, care de fapt crește în continuarea mărului.

„M-am gândit să-l gust; semăna cu fructul pasiunii. Am mușcat din el şi a explodat imediat. Instantaneu am simțit că un foc îmi străbătea gura. (...) Nu mi-a venit să cred durerea pe care am simţit-o imediat ce am muşcat dintr-un singur fruct”, a spus Thomas pentru Southwest News Service.

După incident, turistul britanic s-a trezit a doua zi dimineață cu fața arsă, de parcă fusese stropită cu acid, iar mâinile lui erau de asemenea, pătate și decolorate.

Turistul a mai aflat, tot dintr-o căutare pe Google, că lucrătorii care se ocupă cu decojitul marelor de caju suferă arsuri grave la mâini și brațe. De asemenea, după ce substanțele sunt înlăturate, fructele pot fi consumate fără grijă chiar dacă sunt gătite sau crude.

În urma incidentului care a dus la un proces de recuperare lung și dureros, turistul britanic trage un semnal de alarmă pentru persoanele care-l urmăresc pe rețelele de socializare și le spune că se documenteze înainte de a încerca din fructele exotice pe care vor să le mănânce când merg în vacanțe.

„Întotdeauna este bine să mănânci mâncăruri locale, dar cred că este bine să ai și câteva cunoștințe despre ele”, mai spune globetrotterul.