Cât a plătit un turist pentru o felie de lămâie la Costinești: “Haideți să vă arăt ce am pățit” VIDEO

Un turist român a fost taxat pentru fiecare felie de lămâie care i-a fost adusă în paharul de apă plată. Turistul respectiv a povestit ce i s-a întâmplat la un restaurant din Costinești.

Un turist român s-a oprit la un restaurant din Costinești, venind din Bulgaria. El a fost taxat cu 16 lei pentru o porție mică de cartofi prăjiți, însă ce i s-a părut ieșit din comun a fost încărcarea notei cu trei felii de lămâie.

“Se întreabă lumea de ce litoralul românesc este gol sau de ce pleacă lumea în alte țări în sezonul estival.

Haideți să vă arăt ce am pățit în Costinești.

Venind din Bulgaria, am zis să mă opresc un pic și pe la noi, pe litoralul românesc, să văd despre ce e vorba. Am ajuns la un restaurant La Bunica, sau ceva de genul ăsta, și am zis să mâncăm și să bem ceva.

Uitați și voi prețuri. Cartofi prăjiți, 16 lei, porția mică de la Mc Donalds e destul de mare pe lângă ce am primit.

Dar uitați aici ce n-am putut să înțeleg, felie lămâie, 3x1,5. Un leu cincizeci, o jumătate de felie de lămâie.

Mici, 8 lei bucata, enorm, pentru că erau niște mici mai mult decât mici. Total 257 de lei, adică e exorbitant. De aia pleacă lumea, să ceri tu 1 leu cincizeci pe jumătate de felie de lămâie. Rușine, România”.