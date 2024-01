Silviu Petrescu, un food și travel vlogger din România, care a vizitat de curând Republica Moldova cu mașina personală, a postat pe Youtube un film în care se plânge de tratamentul de care a avut parte în țara vecină.

”Sunt puțin supărat, nervos, am fost oprit de trei ori de poliție, am deja două amenzi, să vă povestesc...”, și-a început relatarea Silviu Petrescu.

”Prima, la vamă, am vrut să iau vinieta. Am intrat înăuntru, era un vameș și mi-a zis că nu servește. Mă gândeam că nu servește masa sau ceva...Mi-am dat seama că nu fac vinieta la ora aia. Nu servește, ok.

În 5 kilometri m-a oprit poliția, că de ce n-am vinietă, și mi-a dat 2.400 de lei moldovenești amendă. Foarte obraznic, foarte agresiv, vorbea când pe rusă, când pe românește. I-am zis să vorbească numai românește, s-a supărat, era fiert...

A doua oară, pe drum, în coloană de 10 mașini, eu eram pe la spate, a opta mașină, cam așa...Trecem de un echipaj de poliție, cu un Duster, au pornit girofaruri, sirene, s-au pus în fața mea și m-au tras pe dreapta. Mi-au spus că am viteză, 56 de kilometri la oră în oraș.

E incredibil, eram singura mașină cu numere de România, deci te hărțuiesc ăștia, e ceva de nedescris. S-au uitat dacă le dau ceva, n-aveam decât cardul, și mi-au dat amendă de 4.000 de lei moldovenești.

Acum 5 minute am fost oprit iar, cum te văd cu numere de România, te opresc. Le-am zis căm am deja două amenzi, m-au ținut pe-acolo 20 de minute, au vorbit prin stație, nu știu ce-au făcut, și m-au lăsat să trec”, a relatat Silviu Petrescu.

